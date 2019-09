Les agents des impôts toujours mobilisés contre "un projet destructeur"

Plus de 200 agents étaient rassemblés ce lundi devant la DRFIP, selon l'intersyndicale Solidaires Finances Publiques et CGTR Finances Publiques, à l'initiative du mouvement de grève.



"63% des agents des Finances Publiques étaient en grève contre la réforme Darmanin de démantèlement du service public des Finances", commente la CGTR, alors que les 18 sites sont restés fermés.



"Des collègues venus de tout le département, de tous les services, rassemblés pour interroger le directeur sur ce projet fatal qui menace nos missions et notre service public", exprime Solidaires. S'ils ont été reçus par le directeur du pôle RH et de la directrice du pôle "Gestion Publique", les syndicalistes restent insatisfaits "Une fois de plus, nous avons interrogé sans obtenir de réponse, car le projet n'est toujours pas validé".



Dénonçant "un projet destructeur qui passe par le mensonge et l'opacité, avec des incohérences trop grossières", l'intersyndicale demande son retrait pur et simple.



"Après le référendum qui a rassemblé 76,6% de nos collègues, qui se sont prononcés à 96% contre ce projet, ces réponses vagues, voire inexistantes ou pseudo rassurantes, ne peuvent nous suffire". L'intersyndicale devait de nouveau se réunir ce mardi matin pour définir les suites de la mobilisation.