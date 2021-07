Les agents de la régie des eaux La Créole suspendent leur grève le temps du confinement

"Les salariés en grève représentant 70% du personnel de LA CREOLE ont suivi le mouvement initié par la délégation syndicale de la CGTR EAUX les 26, 27, 28, 29 et 30 juillet 2021. Parmi ces salariés, 98% des services d'exploitation avait cesser le travail, aucune incidence notable n'est à déplorer dans la distribution de l'eau potable aux abonnés.



L’ensemble des revendications telles qu'exposées et qui ont été développées lors de la réunion du 22 juillet 2021, et à nouveau lors de la réunion du 23 juillet 2021 ont reçu une écoute très positive de la part de la Direction de La CREOLE qui a pris des engagements contractualisés. Une partie des revendications restent en suspens, notamment la sécurisation des contrats de travail de l'ensemble des salariés.



A l'issue de la réunion de négociation de ce jour 30 juillet 2021 à 10H45 entre la Direction et la délégation syndicale, et suite aux décisions prises par Monsieur le Préfet de la Réunion, notamment sur la limitation de rassemblement de plus de 6 personnes dans les espaces publics, y compris dans les espaces naturels, la délégation Syndicale CGTR EAUX a décidé après avis unanime des salariés grévistes en assemblée générale ce jour à midi la suspension du mouvement de grève à compter de 15H, pour toute la durée du confinement. Le mouvement reprendra son cours le 17 août prochain à la levée du confinement.



La délégation syndicale remercie l'ensemble des abonnés de La CREOLE pour leur compréhension et tous leurs messages de soutien."



Pour la Délégation Syndicale CGTR EAUX

Le Délégué Syndical

François SMITH