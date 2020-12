A la Une . Les agents de la pénitentiaire à La Réunion débrayent en signe de soutien

FO Pénitentiaire Réunion a demandé ce lundi matin à ses membres de procéder à un débrayage dès la prise de fonction afin d'être solidaires avec leurs collègues de métropole ayant subi des agressions physiques. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 14 Décembre 2020 à 13:09 | Lu 521 fois

Un débrayage avec retard de prise de service a eu lieu ce matin à la Maison d'Arrêt de Saint-Pierre ainsi qu'au Centre pénitentiaire de Domenjod suite à l'appel national de FO pénitentiaire, en solidarité à plusieurs de leurs collègues exerçant en métropole qui ont subi de lourdes agressions en fin de semaine dernière.



"À Liancourt, une collègue s'est fait agresser devant chez elle par des anciens détenus. Cette agression lui vaut 17 points de suture à la tête. À Beauvais, au quartier d'isolement, un collègue a été ébouillanté par un détenu entraînant des brûlures graves au cou et aux membres supérieurs. Ce dimanche, ce sont 4 collègues qui ont été agressés à Grasse", relate le syndicat FO Pénitentiaire.



"Il s'agit d'une hécatombe et d'un mépris total du ministre de la Justice et du directeur de l'administration pénitentiaire. Il n'y a eu aucun message de soutien", indique Vincent Pardoux de FO Pénitentiaire de La Réunion.



