Les agents de la Semittel réclament une augmentation substantielle

Les usagers des transports en commun du réseau Alternéo sur Saint-Pierre sont prévenus. Ils devraient être confrontés à des lignes de bus dégradées à compter de lundi matin.



La cause à un mouvement de grève dont la principale revendication tient dans le traitement salarial. Les grévistes en puissance réclament une revalorisation salariale de 240 euros par mois, ce qui représente, selon nos informations, pas moins de 15% d'augmentation.



Les employés qui comptent rejoindre le mouvement de grève ont jusqu'à samedi matin pour déclarer leur intention à leur direction afin que celle-ci puisse établir le tableau des présences et ainsi assurer une continuité de service.



La Semittel n'exploite que les lignes sur la ville de Saint-Pierre et quelques lignes sur le Tampon s'agissant du réseau Carsud. Si la grève venait à être très suivie, c'est donc surtout le réseau Alternéo sur Saint-Pierre qui serait impacté.



Plus globalement, Alternéo c'est 50 lignes sur plusieurs communes du sud de l'île. Alternéo est la marque commerciale du réseau urbain de la CIVIS qui dessert les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite-Ile, l'Etang-Salé, Cilaos et les Avirons.