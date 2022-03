A la Une . Les agents de la Région Réunion en grève illimitée à partir de vendredi

La fin de semaine s'annonce agitée du côté de la Région. En raison d'une demande d'audience auprès de la présidence "restée sans réponse à ce jour", l'intersyndicale SAFPTR-FO-FSU appelle les agents administratifs et techniques, dont ceux des lycées, à une journée de grève et de manifestation ce vendredi devant les grilles de la Pyramide inversée. Par SI - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 11:11



Vidéo - Le dialogue est rompu entre l'intersyndicale et la présidence de Région

C'est pour ces motifs que l'intersyndicale désormais menée par la SAFPTR, FO et la FSU a décidé du mouvement de vendredi. Les syndicats s'inquiètent notamment du non-renouvellement à la fin du mois de mars d'une centaine de contrats liant des agents à la Région, "en dépit d'états de service irréprochables".



L'intersyndicale déplore dans le même temps "d'importants dysfonctionnements" entraînant un traitement des demandes des agents et des conditions de travail "fortement dégradées", comme sur la très discutée question du télétravail.



"Les cas de souffrance au travail, liés tantôt à un accroissement de la charge de travail, tantôt à l’inactivité faute d’arbitrage, se sont multipliés, quand en parallèle, nous ne disposons plus de nos instances du personnel pour y remédier", poursuit l'intersyndicale.



Elle ajoute : "Pour l'heure, plus de CHSCT, quelques visites de locaux sans prise en compte d’avis, un seul comité technique sans recueil de l’avis réglementaire sur le télétravail et sans discussion sur les questions diverses, la non mise en œuvre du télétravail sanitaire de 3 jours pour les agents de la collectivité en situation d’urgence sanitaire". Pour rappel, les syndicats, au nombre de quatre lors de leur point presse du 25 février dernier (l'UNSA a depuis été reçue par la présidence contrairement aux trois syndicats restants), s'insurgeaient contre la politique RH de la collectivité, entre "absence de dialogue social", "précarisation des emplois", "désorganisation des services" ou encore "souffrance au travail".C'est pour ces motifs que l'intersyndicale désormais menée par la SAFPTR, FO et la FSU a décidé du mouvement de vendredi. Les syndicats s'inquiètent notamment du non-renouvellement à la fin du mois de mars d'une centaine de contrats liant des agents à la Région, "en dépit d'états de service irréprochables".L'intersyndicale déplore dans le même temps "d'importants dysfonctionnements" entraînant un traitement des demandes des agents et des conditions de travail "fortement dégradées", comme sur la très discutée question du télétravail."Les cas de souffrance au travail, liés tantôt à un accroissement de la charge de travail, tantôt à l’inactivité faute d’arbitrage, se sont multipliés, quand en parallèle, nous ne disposons plus de nos instances du personnel pour y remédier", poursuit l'intersyndicale.Elle ajoute : "Pour l'heure, plus de CHSCT, quelques visites de locaux sans prise en compte d’avis, un seul comité technique sans recueil de l’avis réglementaire sur le télétravail et sans discussion sur les questions diverses, la non mise en œuvre du télétravail sanitaire de 3 jours pour les agents de la collectivité en situation d’urgence sanitaire".