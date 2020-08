Les agents de la CAF reçoivent une prime exceptionnelle Covid pouvant aller jusqu'à 700 euros

Sur le modèle de la prime attribuée dans la fonction publique, une prime exceptionnelle sera payée à une partie des salariés de la Caisse d'allocation familiale de La Réunion. La mesure a pour objectif de "récompenser l’investissement particulier de certains agents pendant la période de crise".



Le niveau de prime le plus élevé, fixé à 700 euros, sera destiné aux collaborateurs de tous niveaux et de tous métiers qui se sont mobilisés pendant la période de crise.



La prime fixée à 350 euros sera quant à elle destinée aux salariés "en première ligne" durant la période inédite et ayant "fait preuve d’une mobilisation significative pour mettre en oeuvre des dispositifs exceptionnels au bénéfice des allocataires et des partenaires", mentionne la note de service que nous nous sommes procuré.



Tous les salariés sont concernés par cette prime, qu’ils soient en CDI, CDD, employés, cadres, informaticiens ou agents de direction, à l’exception des cadres dirigeants. La prime doit être versée au cours de ce mois d’août 2020 aux agents concernés.