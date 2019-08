Les agents communaux reçoivent la médaille du travail

Ils étaient plus de 70 récipiendaires à recevoir la médaille Régionale, Départementale et Communale du travail le samedi 24 août dernier à la SPL Tamarun. Le Maire, Joseph Sinimalé, en compagnie des élus du Conseil Municipal, Nadine Sévétian, Julie Tang-Tong-Hi, Patricia Hoarau et Claude Moutouallaguin, a tenu à exprimer sa considération aux agents de la ville pour le travail effectué en collectivité durant leurs années de service. Au total, 14 médailles d’argent, 38 de vermeil et 23 en or ont été décernées lors de cette cérémonie.