Les agences EDF fermées jusqu'à nouvel ordre

Baisse de rideaux pour les agences EDF. Pour continuer à assurer sa mission de service public et maintenir une continuité de service aux Réunionnais et suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement, EDF Réunion informe ses clients de la fermeture jusqu’à nouvel ordre de la totalité de ses agences.Une fermeture qui a pour but de limiter les déplacements et restreindre les contacts comme le requièrent les pouvoirs publics. Les clients d’EDF sont invités à utiliser prioritairement les services à distance :· L’agence en ligne via reunion.edf.fr · L’application sur smartphone "EDF DOM & Corse"L’accueil téléphonique reste ouvert, les équipes EDF se mobilisent pour répondre et vous accompagner dans vos demandes urgentes.Service Client : 02.62.28.98.00.Service Dépannage : 0 800 333 974