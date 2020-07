A la Une . Les agences Air France de St-Denis et St-Pierre vont-elles fermer leurs portes ?

Air France devrait annoncer ce mardi la fermeture définitive de toutes ses agences physiques, comme le révèlent nos confrères de L’Express. Cette fermeture du réseau commercial de proximité s’inscrit dans le projet global de relance suite à la crise du Covid-19, dont les conséquences financières affectent toujours lourdement la compagnie aérienne. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 16:53 | Lu 1439 fois

L’agence Air France, située tout en bas de l’avenue de la Victoire à Saint-Denis, en face de la préfecture et non loin du Barachois, semble avoir toujours été là.



Et voilà qu’elle pourrait bien disparaître, conséquence directe de la pandémie de Covid-19. Même chose pour celle de Saint-Pierre, rue Luc Lorion.



Alors que la compagnie aérienne traverse une période des plus tendues suite à la crise sanitaire, elle devrait annoncer ce mardi la fermeture de son réseau commercial de proximité, comme le révèlent nos confrères de L’Express.



Une décision de plus pour tenter de pallier aux pertes importantes qu’accuse Air France suite à la crise sanitaire mondiale. La compagnie a déjà confirmé la suppression de 7.580 postes d’ici la fin de l’année.



