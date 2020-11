Faits-divers Les affiches publicitaires pour les boissons alcoolisées dans le viseur

Déjà sur tous les fronts concernant la sécurité des personnes et des biens, les forces de l'ordre gardent un oeil sur des aspects moins connus concernant le respect de la réglementation en matière de promotion de boissons alcoolisées. C'était le cas à La Possession mais d'autres opérations auront lieu. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 28 Novembre 2020 à 15:57 | Lu 64 fois

Dans le cadre d'une opération programmée, la Police Municipale et la brigade de gendarmerie de La Possession ont effectué un contrôle des publicités et affichages situés en zones protégées et très protégées (notamment aux abords des établissements scolaires) afin de constater les éventuelles infractions.



Parmi elles, les forces de l'ordre ont été particulièrement à l'affût de la superficie occupée par les encarts publicitaires de boissons alcoolisées dans les supermarchés, la présence de panneaux publicitaires dans les zones protégées, l'absence de mention ou message de prévention obligatoire (en application de la loi Evin), entre autres.



Lors de cette opération, un snack vendant des boissons alcoolisées à proximité d'un établissement scolaire et n'étant pas en règle avec la législation a été verbalisé. Son gérant sera convoqué, annonce la gendarmerie de La Réunion sur sa page Facebook. Par ailleurs, "ces contrôles se renouvelleront", promet-elle.





