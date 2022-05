Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Les affaires votées lors du conseil municipal de la commune du Tampon ce vendredi 27 mai 2022 Le conseil municipal du Tampon s'est réuni aujourd'hui, 20 affaires étaient à l'ordre du jour et ont été adoptées :

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du samedi 30 avril 2022



Bail civil conclu entre la SIDR et la Commune du Tampon d'un local au sein du groupe d'habitation « Les Araucarias »

Dans le cadre de sa politique de la ville et afin de renforcer le lien social dans les quartiers prioritaires, la ville envisage l'implantation de nouveaux services et équipements publics de proximité.

A ce titre, et afin de compléter les services publics déjà présents au sein du groupe d'habitation des "Araucarias" (Centre municipal et Lieux d'Accueil Enfant Parent), la commune a sollicité la SIDR, bailleur social, afin d'y installer la police municipale au sein de ce quartier.





Financement des travaux et des études d'aménagement de surface du Belvédère de Grand bassin à Bois Court



Autorisation de signer la demande de permis d'aménager du projet de construction des tyroliennes sur le Piton Dugain à la Plaine des Cafres



Travaux d'aménagement de diverses voies du Tampon



Fourniture et livraison de produits préfabriqués béton et fonte de voirie



Acquisition de tubes annelés pour les besoins des services communaux



Fabrication, fourniture et livraison d'agrégats courants et spéciaux sur le territoire de la commune du Tampon



Dons de livres sortis de l’inventaire des collections du réseau de Lecture Publique du Tampon à destination de Mutsamudu, Anjouan, Union des Comores

La Commune souhaite faire don d'un lot de 5400 livres à l'association "Mutsamudu-Réunion Solidaires". Cette association loi 1901 a pour objet de contribuer au développement des échanges et de la solidarité entre La Réunion et Anjouan aux Comores, dans tous les domaines, notamment la culture.



Approbation du dispositif « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » pour les vacances scolaires de juillet- août 2022

Le Contrat Enfance Jeunesse, en cours pour la période 2019/2022, vise à favoriser le développement et l'amélioration de l'offre de l'accueil des jeunes de 3 à 12 ans sur la Commune du Tampon pour l'année 2022.



Finale de Rugby à X à Mayotte

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Rugby Club du Tampon

Forte de ces 40 ans d'existence, l'association "Rugby Club du Tampon" (RCT) est une des associations phares du territoire tamponnais.

Après avoir obtenu le titre de Champion de La Réunion du rugby à X, une finale entre le RCT et le Rugby Desperados, club champion mahorais, a été organisée à Mayotte par le comité de rugby de Mayotte. Considérant l'attrait de ce déplacement qui a permis au club de représenter les couleurs de la ville et celle de La Réunion, le Conseil Municipal a voté favorablement afin d'accorder une subvention de 1200€ à l'association.



Déplacements aux championnats en Métropole - Attribution d'une subvention projet à l'Association 17ème Taekwondo Dojang

Dans le cadre de la participation de 4 jeunes sportifs à l'Open de Poissy en mai et à la Coupe Benjamins Minimes à Monaco en juin 2022 et considérant l'intérêt de ces déplacements pour le développement des jeunes sportifs et pour le rayonnement de la Commune au niveau national, le Conseil Municipal a voté favorablement afin d'accorder une subvention de 600€ à l'association.



Création de deux nouvelles aires de street workout

Soucieuse d'équiper son territoire en équipements de proximité de type street workout, la Commune du Tampon souhaite se doter de 2 nouveaux équipements : dans le quartier de La Châtoire et à proximité de la cité de Bérive.

Le coût prévisionnel de ces projets est estimé à 79883€ hors taxes. Le programme étant conditionné à l'obtention du soutien financier de l'Etat, ces réalisations ne pourront se faire qu'après obtention du financement de l'ANS.



Maisons, Jardins et Balcons Fleuris - Organisation du concours 2022

Le lancement du concours débutera par une inscription des candidats à ce concours à partir du lundi 27 juin 2022.



Commission d’Élaboration du SAR (CESAR) - Désignation de deux représentants



Autorisation de recours au service civique

Ce dispositif permet le recours au service civique dans les 9 domaines d'intervention suivants : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. Les volontaires bénéficient d'une formation civique et citoyenne, et d'une formation aux premiers secours de niveau 1 PSC1. La Commune renouvele son agrément pour 3 ans et prévoit de recruter 100 volontaires service civique par an sur 3 ans.



Proposition de partenariat avec l'Association Nationale pour le Déploiement du Service Civique Solidarité Seniors (AND-SC2S), pour l'accueil de volontaires en Service Civique Solidarité Seniors sur la période 2022/2023)

La crise sanitaire a accentué les situations d'isolement social des personnes fragiles, qui par crainte de l'épidémie liée au Covid-19, sont réticentes à sortir et à garder une vie sociale. La Commune du Tampon prévoit de recourir à des Services Civiques pour des missions de solidarité seniors afin de lutter contre cet isolement social des personnes âgées à leur domicile, ainsi que préserver leur autonomie en stimulant leurs capacités motrices et cognitives.



Création d'emplois non permanents en Accroissement Temporaire d'Activité (ATA)



Élections professionnelles 2022

Création d'un Comité Social Territorial Commun entre la Commune du Tampon, le CCAS et la Caisse des Écoles

Institution d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du Comité Social Territorial

Fixation du nombre de représentants du personnel - Maintien du paritarisme numérique entre les deux collèges

Recueil de l'avis des représentants de la Collectivité et de ses établissements publics affiliés au sein du Comité Sociale Territorial



Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Tamponnaise Handball Filles (THBF) pour sa participation aux finalités Ultramarines et Nationales de Handball

L'association Tamponnaise Handball Filles a brillamment obtenu cette saison le titre de Championne de La Réunion. Suite à ce titre, les joueuses championnes défendront les couleurs de la ville du Tampon lors des finalités ultramarines et nationales de handball qui se dérouleront du 27 mai au 5 juin à la Maison du Handball à Créteil. Le Conseil Municipal a voté favorablement afin d'accorder une subvention de 18000€ à l'association.





