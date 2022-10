Rubrique sponsorisée Les affaires votées lors du conseil communautaire de la CASUD du 28 octobre 2022

Publié le Samedi 29 Octobre 2022

"Nous sommes vraiment ravis du partenariat de ces 3 années et nous espérons pouvoir continuer avec la CASUD". C'est par ces mots de M. Philippe PRAENE, doyen de la faculté Sciences de l’Homme et de l’Environnement de l'Université du Tampon, que le 7eme conseil communautaire de la CASUD a débuté ce vendredi 28 octobre 2022.

Lors de ce conseil, présidé par M. Bachil Valy, 1er Vice-Président de l'intercommunalité, 29 affaires ont été soumises à l'examen et au vote des conseillers communautaires des communes du Tampon, de l'Entre-deux, de Saint-Philippe et de Saint-Joseph.

Parmi ces affaires, toutes adoptées (dont plus de la moitié à l'unanimité) :



* le vote du marché de maîtrise d’œuvre pour l’importante opération de modernisation de la chaine de pompage du secteur de la Crête sur la commune de Saint Joseph, dont le coût des travaux devrait s’élever à près de 20 millions €. L'accès en tout temps à une eau (de qualité) pour tous et sur tout le territoire est l'une des priorités du Président de la CASUD, André Thien Ah Koon.



* le vote du renouvèlement du partenariat CASUD - Université du Tampon qui ont décidé d'unir leurs efforts pour accélérer le développement du territoire. En effet, le président de la CASUD souhaite - et c'est le cas également de l'Université - adapter les formations aux demandes du marché du travail et satisfaire les besoins en collaborateurs dans les secteurs industriels et tertiaires de la Réunion. Outre le renouvellement de la convention, le conseil communautaire a voté le principe d'une subvention annuelle d'un montant de 100.000 euros pour la période 2023-2025,



* le vote de l'attribution d’une subvention de 10.000 € au SIDELEC Réunion pour la mise en place du Schéma Directeur des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques.



*le vote de la convention d’assistance technique avec l’Office de l’eau Réunion à partir de l’année 2023 pour un montant annuel de 6.049,64 € HT afin notamment d' accompagner les communes de St-Joseph et de l'Entre-deux sur le suivi des dispositifs d’assainissement collectif.



* le vote du lancement de la construction du programme d'investissement d'immobiliers d'entreprises de la ZAE Les Terrass à Saint-Joseph pour un montant de 2 071 480 € HT. Le début et la fin des travaux sont prévus pour l'année 2023



* le vote de l'extension du contrat d’apprentissage à tout organisme privé ou public aux missions de formation par alternance en apprentissage afin de tenir compte de la hausse des demandes de formation par la voie de l’alternance et de l’intérêt que présente ce dispositif tant pour les jeunes accueillis que pour les services de la CASUD qui par ailleurs souhaite dynamiser l’accompagnement des jeunes de son territoire.



* le vote d'une subvention de 10 000 € à l'association Emmaüs du Sud. En effet, la CASUD a mis en place dans le cadre de sa compétence environnementale un partenariat avec Emmaüs afin de renforcer ses activités et offrir toujours plus de services en matière de réemploi d’objets, d’insertion et de solidarité.



* le vote du partenariat avec l'association Saint-Paul Handisport qui récupère les bouchons en plastique des bouteilles d’eau de source et d’autres boissons afin de les orienter vers une entreprise de valorisation (notamment dans le cadre des concours de collecte de bouchons organisée par la CASUD dans les écoles de son territoire). Pour rappel, durant l'année scolaire 2021-2022, ce sont près de 2 tonnes de bouchons qui ont été ramenées par les élèves des écoles de la CASUD.



* le vote de la création de 15 postes administratifs



* le vote du remplacement au sein des SPL SUDEC (collecte des déchets), OTI du Sud (office du tourisme de la CASUD) des élus démissionnaires Blanche-Reine Javelle, Axel Vienne et Henri-Claude Huet par Clairette Fabienne Bénard, Jeannot Lebon et Alin Guezello.



* le vote des rapports annuels des mandataires de la CASUD au sein de la SODEGIS, SPL OTI du Sud et SUDEC pour l'année 2021.



* le vote des protections fonctionnelles à M. André Thien Ah Koon et à M. Jeannot Lebon dans le cadre d’un contentieux les opposant à Monsieur Patrick Lebreton.



Il est à noter que deux affaires (conventions "Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations" et "Gestion des Eaux de Pluviales Urbaines" entre la CASUD et la ville de St-Joseph) ont été retirées de l'ordre du jour suite à la position des conseillers communautaires de la majorité municipale de Saint-Joseph.



Enfin, il a été annoncé que les agents techniques travaillant dans les différents centres délocalisés de la CASUD pourraient être amenés à intervenir sur l'ensemble des 4 communes pour répondre aux besoins des populations (notamment en période cyclonique) pour davantage de solidarité intercommunale. Celle-ci étant l'ADN de la CASUD.