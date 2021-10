Les affaires adoptées par le conseil municipal du Tampon ce samedi 30 octobre 2021

3 motions et 34 affaires étaient à l'ordre du jour. Elles ont toutes ont été adoptées.



Les motions :



* Celle, présentée par la 2nde adjointe Laurence Mondon, relative à l'avis de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels) à La Réunion - soit un avis simple comme en Métropole - afin que l'agriculture Réunionnaise ne soit pas pénalisée.



* Celle, présentée par la 4ème adjointe Augustine Romano, relative à la lutte contre la pauvreté à La Réunion et demandant notamment au Gouvernement la revalorisation dès le mois de janvier 2022 de tous les revenus de base (SMIC, RSA, minimas sociaux,...) de 5% par an pendant 5 ans.



Les élus de l'opposition ayant refusé de voter ces 2 motions.



* Celle, présentée par le 1er adjoint Jacquet Hoarau, relative à l'accession à la propriété des locataires des logements sociaux et demandant au législateur de fixer l'obligation de mettre en vente 30% de leur parc locatif d'ici à 2030.



Cette motion a été votée à l'unanimité du conseil municipal.





Et parmi les 34 autres affaires :



* Vote du budget supplémentaire de la ville pour l'année 2021. Le budget global de l’exercice 2021 se chiffre à 272 030 733,21 € dont 120 835 859,64 € en dépenses de fonctionnement (51% du budget global). L’effort d’investissement est supérieur aux autres collectivités.



* Vote de l'avenant n° 1 à la convention entre la Commune du Tampon et le Conseil Départemental relative à la mise en œuvre du dispositif d’aide départementale à la réhabilitation de retenues collinaires individuelles afin de satisfaire au nombre important de demande d’aide. Montant des aides déjà attribuées : 586 953,59 €



* Vote de la garantie d'emprunt de la Commune au profit de la SIDR pour la construction de 51 LLS (Opération Grenadelles – Bel Air) à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 4.839.016 €



* Vote de l'aménagement d'une voie de liaison entre la rue du Coin Tranquille et le chemin Mussard



* Vote de l'autorisation de vente exceptionnelle sur le domaine public communal pour la vente de fruits de saison pendant la période de novembre 2021 à février 2022. Redevance de 5 € le m2 occupé par mois



* Vote de la synthèse de la participation du public pour l’aménagement du belvédère de Grand Bassin à Bois Court qui met en avant la forte mobilisation de la population en faveur de ce projet



* Vote de l'avenant n°1 à la convention pour le chantier d’insertion «Lutte contre les espèces invasives et la reconquête de la biodiversité sur le futur Parc du Volcan» en partenariat avec l'Association pour la Valorisation de l'Entre-Deux Monde (AVE2M). Coût total de la participation financière de la collectivité pour la durée de la convention : 237 736,81 €



* Vote de fourniture et pose de rideaux ignifugés de films pare soleil et de stores pour l'ensemble des bâtiments (écoles, administrations, salles, divers...) de la ville du Tampon (120 000 €)



* Vote de l'expérimentation de la borne numérique multi-services “IZZY LIB” conçue par la ville du Tampon reconnue au plan national dans un commerce du territoire communal (“Ti case légume” à Pont D'Yves) afin de réduire la fracture numérique



* Vote de la participation financière de la commune du Tampon à hauteur de 20 000 € à l'Atelier Chantier d'Insertion « Préservation et valorisation du patrimoine végétal et endémique des hauts - Plaine des Cafres porté par l'association JADES



* Attribution de 1000 € de subventions au titre de l'année 2021 à 3 associations : Epicerie sociale et solidaire / Club de loisirs et d’entraide de La Réunion / l’Amicale des anciens de la Tamponnaise et de l’USST.

Pour rappel pour 2021, le montant global des subventions allouées aux différentes associations du Tampon s'élève à 1 860 280 €



* Vote d'une subvention de 6000 € à l'association Run Sud Triathlon pour la mise en place de la 5ème édition de La Croix du Sud le 07 novembre 2021 (triathlon, duathlon et aquathlon)



* Vote de l'approbation du soutien logistique et financier à hauteur de 10 000 € accordé par la mairie à l’association Karting Club de Bourbon pour le 2ème Grand Prix Karting de la Ville du Tampon.



* Vote du dispositif « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » pour les vacances scolaires de janvier 2022. Coût de l’opération pour la commune : 197 515 €



* Vote de l'organisation de Florilèges 2021 et du Marché de Noël 2021



* Vote d'une subvention de 20 000 € à l'Association des Commerçants du Tampon Cœur de Ville pour l’organisation de la loterie de fin d’année.



* Vote de création d'emplois dont un médecin de prévention, 5 surveillants de baignade, de 19 agents pour le recensement de la population 2022