Les activités du Relais d’assistants maternels itinérant en décembre

Contes et comptines, activités sensorielles et bien-être, confections et pâtisseries pour Noël, baby gym… Le planning de décembre 2019 au Relais d’assistants maternels itinérant (RAMI) de Saint-Paul comporte plusieurs rendez-vous pour les parents et les enfants.Certaines de ces opérations se tiennent au Case de Saint-Gilles-les-Hauts, dans celui de l’Étang et à la crèche Soya les mardis, jeudis et vendredis. Découvrez le programmation complète en cliquant ici . Attention, il faut s’inscrire auprès de votre équipe du relais d’assistants maternelle itinérant au 02 62 34 48 47 ou au 06 93 91 40 48.La crèche Raharianne accueillera une petite fête de fin d’année pour les marmailles le samedi 14 décembre. Là-aussi, il faut s’inscrire. Le RAMI fermera, lui, le jeudi 19 décembre pour une rentrée prévue le lundi 7 janvier 2020.