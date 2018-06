"Les actions de Juliana M'Doihoma auraient pu mettre le maire en danger"

Le conseil municipal de St-Louis de ce vendredi s’est déroulé d’entrée de jeu dans une ambiance tendue. [8 affaires était inscrites à l’ordre du jour dont le retrait des délégations de Juliana M’Doihoma.]urlblank:https://www.zinfos974.com/Conseil-municipal-de-St-Louis-Le-coup-de-colere-de-Juliana-M-doihoma_a129186.html



Une décision du maire, Patrick Malet, motivée par les prises de position récentes de la désormais ex-9e adjointe qui "ne pouvaient pas garantir le bon fonctionnement". Lui sont également reprochées "des actions qui aurait pu mettre le maire en difficulté". Ainsi depuis un arrêté municipal du 18 juin dernier, ses délégations ont été transmises directement au maire. Le conseil a donc de ce fait également voté le retrait de la fonction d’adjointe de Juliana M’Doihoma qui reste conseillère municipale.



Ce conseil municipal a aussi été l’occasion d’adopter la démission d’Emmanuelle Sinacouty, 1ère adjointe et Louis-Bertrand Grondin, 4e adjoint. [Des démissions qui font suite "à des engagements de campagne"]urlblank:https://www.zinfos974.com/Divergence-entre-elus-Patrick-Malet-reagit_a128192.html que la majorité a finalement décidé de mettre en place à l’issue du conseil municipal du 23 mai dernier. Pour les remplacer, Rose-May Vynisale jusqu’alors 6e adjointe et Brigitte Payet ex-5e adjointe. Tous ces élus conservent leurs délégations initiales.



La suite de ce conseil municipal aurait pu se passer sans encombres après les discussions sur le contrat de confiance entre l'Etat et la collectivité mais c’était sans compter sur une nouvelle passe d’armes entre opposition et majorité concernant le désherbage des documents des bibliothèques et bibliobus. Estimant avoir été privée de parole et insatisfaite des réponses apportées, l’opposition, comme Juliana M’Doihoma l’avait fait un peu plus tôt, a elle aussi quitté le conseil.