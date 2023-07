Les acteurs économiques engagés pour la réussite des fêtes de Juillet

Le Conseiller municipal délégué au développement économique, Irchad OMARJEE, les autres élu·es du Conseil Municipal, et le vice-président de l’Association des commerçants du cœur de ville, Zakaria CADJEE, participent aussi à ce moment chaleureux. Cette soirée d’ouverture, proposée pour la seconde année consécutive, permet de se rencontrer, d’échanger et de maintenir ce dialogue constructif mis en place depuis trois ans entre le monde économique et l’équipe municipale.Ces Fêtes correspondent également à l’ambition de la mandature en faveur du développement économique de la commune. Aux côtés de la municipalité, les acteurs économiques contribuent à leur réussite. Grâce à l’impulsion collective initiée depuis trois ans, cette manifestation populaire à laquelle sont très attachés les Saint-Paulois et les Réunionnais, en général, a retrouvé un cachet particulier et pris une ampleur particulière.Ces Fêtes sont très attendues par le grand public pendant les vacances scolaires mais aussi par les commerçants. Les Fêtes de Juillet répondent à cette demande populaire. Proposer ce type de manifestations engendre également des retombées à plusieurs niveaux : culturel, économique et médiatique. Cette manifestation contribue à redonner de l’attractivité au territoire. Cette année, le nombre de forains et de professionnels dépasse celui de l’édition 2022.