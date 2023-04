Communiqué Les acteurs du Sud-Ouest de l’océan Indien main dans la main pour une meilleure efficacité des aires marines protégées de la région

Le programme Varuna, le projet Résilience des populations et des écosystèmes côtiers du Sud-Ouest de l’océan Indien (RECOS) et la Western Indian Ocean Marine Protected Areas Network (WIOMPAN) ont coorganisé un atelier afin de définir des actions communes pour soutenir les gestionnaires d'aires marines protégées (AMP) et d’aires marines gérées localement (LMMA) dans la région du 27 au 31 mars 2023 à Nosy Be. Par NP - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 12:25

Cet atelier a permis de renforcer les capacités d’une quarantaine d’acteurs impliqués dans la gestion d’aires marines protégées (AMP) issus de sept territoires du Sud-Ouest de l’océan Indien. Plus particulièrement, l’événement a facilité les échanges et la mise en réseau d’acteurs régionaux pour une meilleure synergie des actions, et donc des impacts plus tangibles en matière de gestion des AMP.

« Le moment est venu pour nous, acteurs de notre belle région, de s’asseoir ensemble et de mesurer les progrès réalisés à travers nos actions respectives, puis de s’accorder sur le chemin restant à parcourir pour atteindre les objectifs de conservation marine », a déclaré M. Anfani MSoili, Chargé de mission « Transition écologique et énergétique, tourisme et migrations » de la Commission de l’océan Indien (COI).



« Je me réjouis de voir que le travail de préfiguration visant à recueillir vos besoins, lancé en 2022 par Réserves Naturelles de France qui pilote ce projet, se concrétise par cet atelier conjoint ou nous pourrons, collectivement avec vous gestionnaires, RECOS et le WIOMPAN, produire des plans d’actions coordonnés répondant à vos attentes », a déclaré Mme Blanche Gomez, coordinatrice du programme Varuna chez Expertise France.



Les participants ont également bénéficié d’une formation à l’outil IMET (Integrated Management Effectiveness Tool) et sont allés à la rencontre des gestionnaires du Parc national de Nosy Tanikely. Cet outil permet notamment une évaluation approfondie de l’efficacité des aires protégées marines et terrestres, indépendamment de leurs catégories de gestion et de leur type de gouvernance. Ainsi, IMET est un outil d'aide à la décision qui permet aux gestionnaires d'aires protégées d'améliorer les résultats en matière de conservation.

« IMET, un outil intéressant et utile ! Beaucoup de choses à traiter en deux jours mais cela me donne envie de le mettre en pratique pour pouvoir approfondir son utilisation sur mon aire marine protégée », témoigne Eric Blais, de l’ONG Nature Seychelles.



A l’issue de l’atelier, les participants ont contribué à l’élaboration du plan d’action du WIOMPAN à l’horizon de juin 2026. Cela inclut un plan de renforcement de capacités du réseau élaboré sur la base d’un inventaire des besoins en expertise. Le projet RECOS et le programme Varuna répondront à certains de ces besoins au cours des trois années à venir au travers de leurs programmes respectifs d’échanges d’expérience, de formation et de compagnonnage.



De plus, un programme de recherche vers une étude régionale sur l’efficacité de la gestion des AMP a été défini dans le cadre d’une thèse doctorale. Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé par le projet RECOS de la COI sur co-financement de l’Agence française de développement (AFD) et du Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM).



Le fruit de ces échanges contribuera à la production des « Perspectives des aires marines protégées » (Marine Protected Areas Outlook), un rapport de la WIOMSA qui examine les progrès accomplis par les pays signataires de la Convention de Nairobi vers la réalisation de l’objectif 11 d’Aichi et de l’objectif de développement durable 14 (ODD 14, Vie aquatique).