Les acteurs du Contrat de Ville présentent un dispositif renforcé

Un comité de pilotage relatif à la “présentation du protocole d’engagements renforcés et réciproques dans le cadre du Contrat de Ville” s’est tenu dans la salle du Conseil Municipal de Saint-Paul ce mercredi 3 juillet 2019.



Le protocole a pour objet d’accompagner le rallongement de la durée de validité des contrats de ville (prévu initialement pour la période 2015/2020), prorogée par le législateur jusqu’au 31 décembre 2022.



Celui ci vise à actualiser les contenus et les dynamiques locales au regard des évolutions les plus récentes, tant du contexte national et local que du cadre réglementaire d’intervention des contrats de ville. Il s’agit notamment d’intégrer et de décliner localement les plus récentes mesures prises par l’État avec comme base le plan de mobilisation nationale en faveur des habitants des quartiers.



Pour Saint-Paul, qui est la première commune de la Réunion à s’inscrire dans la démarche, les axes et engagements prioritaires pour les trois prochaines années ont été présentés ce mercredi matin. Il s’agira de travailler prioritairement sur l’aménagement du territoire, le développement économique, la jeunesse, l’évolution des quartiers et la mobilité.



En présence du Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, de l’élue déléguée à la politique de la ville, Nadine Sévétian, du sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Paul, Olivier Tainturier, et de la sous-préfète chargée de mission « Cohésion Sociale et Jeunesse », Isabelle Rebattu, les partenaires s’engagent à intensifier les moyens de concrétiser la mobilisation en direction des territoires prioritaires, en prenant part notamment à la dynamique partenariale animée par le contrat de ville.



Il est à noter que le protocole a été présenté ce matin et sera signé lorsque le maire obtiendra la délégation de signature du Conseil Municipal.