Communiqué Les acteurs de la filière canne-sucre attendent des engagements concrets de leur rencontre avec le ministre

La filière canne-sucre attend "une réponse sans ambiguïté" sur le principe d’un soutien supplémentaire et un engagement à un arbitrage rapide au plus haut

niveau de l’État avant la fin du mois de février. Par N.P - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 14:09

Le communiqué :



Les professionnels de la filière canne-sucre ont enfin obtenu un rendez-vous avec le ministre des Outre-mer en personne cet après-midi à 15h30 à la préfecture de La Réunion.



Cette rencontre doit permettre aux professionnels de s’assurer que l’État a bien pris la mesure des enjeux majeurs de la filière :



• Le maintien des aides actuelles n’est plus suffisant compte-tenu de la perte de revenus des exploitations cannières et des effets pour les industriels de la politique commerciale menée par l’Union européenne, avec l’accord de la France, sans qu’à aucun moment leurs impacts sur la situation spécifique de notre territoire n’aient été pris en considération.



• La convention canne 2022-2028 ne pourra pas être négociée sans visibilité sur un engagement complémentaire de l’État pour toute la période.



Les professionnels attendent désormais que le ministre se positionne publiquement sur l’engagement de l’État à répondre avant la fin du mois de février. L’Etat doit en effet confirmer la hauteur de son soutien supplémentaire au regard des besoins exprimés, c’est-à-dire 20 millions d’euros pour les planteurs et 15 millions d’euros pour les industriels et ce, pour permettre enfin le démarrage des négociations de la convention canne.



L’avenir de la filière canne-sucre est un enjeu majeur pour le territoire ainsi que la survie des autres filières dont elle est le pilier, et les professionnels remercient à nouveau tous les élus du territoire pour leur soutien sans faille.



A l’issue de l’entretien avec le ministre, les professionnels de la filière feront une déclaration sur les marches de la préfecture.





