Courrier des lecteurs Les Zoreils : Une composante naturelle de la "société arc-en-ciel" de La Réunion

À La Réunion, certaines personnes évoquent parfois la théorie du grand remplacement et, plus souvent encore, la thèse de la préférence régionale : deux concepts sulfureux formulés pour fustiger l’arrivée jugée envahissante de Métropolitains ou Zoreils dans l’espace pourtant multiculturel réunionnais. Mais que faut-il entendre par Zoreil ? On peut définir le Zoreil comme un européen qui n’est pas né à La Réunion, par opposition aux Réunionnais fortement métissés et venus d’horizons divers : Cafres, Chinois, Comoriens, Créoles blancs, Malabars, Malgaches, Mahorais ou Zarabes. Par André Oraison, Professeur des Universités, Juriste et Politologue - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 15:38

I. Les critères contestables de distinction entre le Zoreil-Zoreil et le Zoreil-Pei



Le vocable Zoreil ne laisse pas indifférent et il est même urticant pour certains Réunionnais qui n’hésitent pas à simplifier en mettant tous les Métropolitains dans le même panier et en les assimilant à des néocolonialistes qu’il faut stigmatiser au cri éliminatoire de « Zoreil deor ». Mais la réalité n’est-elle pas plus complexe qu’il n’y paraît ? Pour notre ami Guy Pignolet, les Zoreils ne forment certainement pas un bloc monolithique. Dans un courriel daté du 6 décembre 2021, cette éminente personnalité de La Réunion me fait remarquer qu’il serait judicieux d’établir le départ entre les Zoreils-Métropolitains ou Zoreils-Zoreils et les Zoreils-Réunionnais, encore appelés par les Créoles les Zoreils-Péi.



Le Zoreil-Zoreil est défini comme un Européen et le plus souvent comme un Métropolitain qui, pour des raisons généralement professionnelles, s’installe à La Réunion pour quelques mois ou quelques années tout en songeant toujours à revenir dans sa province natale dont il a une profonde nostalgie. Il s’agit au demeurant d’un sentiment respectable : il est normal de ne pas oublier son lieu de naissance, ses racines et l’endroit où l’on a vécu une partie de son existence et notamment sa jeunesse. À La Réunion, le Zoreil-Zoreil n’est certainement pas un étranger en raison du statut de « département français » attribué à La Réunion par la loi du 19 mars 1946. Mais c’est un Français qui reste avant tout dans son cœur un Métropolitain, quelle que soit la durée de son séjour dans l’ancienne île Bourbon. Concrètement, le Zoreil-Zoreil est celui qui entend rester un Alsacien, un Basque, un Breton, un Corse, un Languedocien, un Lyonnais, un Marseillais, un Normand, un Parisien, un Picard ou un Provençal.



Le Zoreil-Réunionnais ou Zoreil-Péi est celui qui a décidé de s’installer à La Réunion de manière définitive pour des raisons multiples : professionnelles mais aussi familiales et sentimentales. C’est un Métropolitain qui cherche à adopter le mode de vie des Réunionnais. Pour le Zoreil-Péi, La Réunion n’est pas la terre d’un exil forcé mais son pays, un pays qu’il aime et défend avec la même conviction que les Réunionnais de souche. Ainsi, Guy Pignolet – un savant que nous rangeons sans conteste dans la catégorie des Zoreils-Pei – donne au passage un intéressant exemple lorsqu’il déclare qu’on distingue aisément les Zoreils « à la manière dont ils parlent de leurs origines : les Zoreils-Zoreils disent qu’ils sont de Carpentras tandis que les Zoreils-Réunionnais disent qu’ils viennent de Carpentras ». On peut bien sûr avaliser ce constat, au demeurant fort subtil. Mais un tel constat ne nous empêche nullement, dans une conception œcuménique, de contester le clivage binaire entre le Zoreil-Zoreil et le Zoreil-Pei.

II. L’inacceptation de la distinction discriminatoire entre le Zoreil-Zoreil et le Zoreil-pei



Je m’interroge : moi qui suis né en Tunisie le 4 octobre 1941 et habite à La Réunion depuis 1967 ne suis-je pas tout simplement un Réunionnais, au même titre que Paul Vergès, le fondateur du Parti communiste réunionnais (PCR), né lui aussi à l’étranger en Thaïlande le 5 mars 1925 et qui, pendant plusieurs décennies, a animé la vie politique locale et proposé – à la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 – une série de réformes crédibles en droit et nécessaires en fait pour La Réunion ?



Pour répondre à cette question, je suis convaincu qu’il faut récuser le départ certes original mais discriminatoire entre les Zoreils-Zoreils qui seraient condamnables et les Zoreils-pei qui seraient convenables. Pour défendre une conception généreuse et libérale dans la « société arc-en-ciel » qu’incarne La Réunion depuis l’abolition définitive de l’esclavage le 20 décembre 1848, je reviens à ma première approche en m’appuyant sur la définition du Réunionnais émanant d’un Réunionnais de souche en la personne de Jean-Claude Fruteau. Dans une série d’interviews de personnalités politiques et syndicales publiées le 14 mars 2012 dans la presse locale, l’ancien député-maire socialiste de Saint-Benoît a donné du Réunionnais une définition non alambiquée et qui devrait, par suite, être admise par toutes les personnes de bonne foi. Rédigée dans un style laconique, voici cette définition que je fais mienne : « Un Réunionnais, c’est quelqu’un qui vit à La Réunion, quel que soit son lieu de naissance ».



Pour consolider ma religion dans le cadre d’une conception universaliste, je me réfère également à l’opinion d’une figure désormais incontournable de la vie politique locale en la personne de Bernard Grondin qui a été élu chef du Gouvernement de « l’État réunionnais » par une poignée de militants nationalistes, le 5 novembre 2017. Au cours d’une habile interview réalisée par le journaliste David Chassagne, cette personnalité anticolonialiste et sécessionniste a en effet défini en des termes particulièrement bien frappés ce qui me paraît être le véritable critère de l’authentique Réunionnais et cela, sans avoir à faire une référence explicite à la catégorie spécifique des Métropolitains ou Zoreils :



« Pour moi, en tant qu’indépendantiste, il y a une définition identitaire. Si out papa et out maman lé Réunionnais, ou lé Réunionnais. Si seulement un des deux parents est Réunionnais, ou lé Réunionnais. Si ou lé né en France et out parent lé Réunionnais, ou lé Réunionnais. Maintenant, si tu viens d’ailleurs et que tu habites La Réunion depuis longtemps (ou pas trop longtemps) et que ou vive en Réunionnais, ou lé Réunionnais aussi. Nou lé pas dans l’exclusion ! Le Réunionnais que l’a arrivé il y a 300 ans ou 200 ans ou moins, si i vive en Réunionnais, lé aussi Réunionnais que mwin ».



En guise d’ultime réflexion, je reprends à mon compte le beau slogan du regretté Laurent Vergès, fils de Paul Vergès et qui fut – comme son père – député du PCR. Plus encore, j’adhère au cri du cœur de toute personne qui aspire à être accueillie et reconnue dignement dans cette belle île de La Réunion, quelle que soit son appartenance ethnique, sa religion, la couleur de sa peau ou son lieu de naissance : « Mi di zot tout : Nou lé pa plis, nou lé pa mwin, respekt a nou ! ».