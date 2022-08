Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Z’Artisanales reviennent à Saint-Gilles-les-Bains

Le port de Saint-Gilles-les-Bains et la Place Paul-Julius-BENARD vont s’animer le dimanche 14 et le lundi 15 août 2022 avec la deuxième édition des Z’Artisanales, organisées de 9 à 18 heures.

Cette manifestation, qui a connu un franc son succès lors de la première édition du 5 juin dernier, fait son grand retour sur le port de plaisance géré par le Territoire de la Côte Ouest. L’objectif de l’intercommunalité est de valoriser le savoir-faire péi, et particulièrement celui des artisans de la côte Ouest.

Pendant ces deux jours d’exposition, le public est invité à découvrir : confitures, savons, sacs, vêtements, bijoux, accessoires en vacoa, en coco ou en bambou, directement avec les artisans du Territoire de la Côte Ouest.

L’occasion aussi de participer en famille à des ateliers gratuits sur la couture, la création de bougies, de pandiyaj, etc. Du 14 au 15 août à partir de 9 heures jusqu’à 18 heures, rendez-vous au port de plaisance du TCO pour une balade familiale à la rencontre de plus de 50 artisans.





Lieux d’exposition : Place Paul-Julius-Bénard

Port de plaisance (ilot central / place de la Rotonde) 3 ateliers* créatifs gratuits :

Dimanche 14 août 2022

Atelier graines péi avec le Jardin de Paulo : pandiyaj / mobile / traphilo et tawashi

Atelier fabrication de bougies en cire d’abeilles avec le Jardin de Paulo Lundi 15 août 2022

Atelier couture avec les retouches de Julie *les inscriptions se font sur site dans la limite des places disponibles







