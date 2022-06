Les Z’Artisanales de Saint-Gilles commencent ce dimanche

Organisés par L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest, l’association Arts et Traditions et le Territoire de la Côte Ouest, en partenariat avec Saint-Paul, Ville d’art et d’histoire, c’est plus de 40 artisans qui exposeront le week-end, leurs créations, objets en macramé, vêtements, bijoux, objets de déco, accessoires en wax, sacs, …



Profitez aussi de deux ateliers gratuits ( inscription sur place dans la limite des places disponibles de 10h à 12h et de 15h à 17h ) :



initiation à la vannerie avec DPAIC OC

fabrication d’instruments de musique ( Bob et Tambourin ) avec le comité moringue réunionnais

Ils vous attendent tous avec impatience !