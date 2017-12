Les YouTubeurs réunionnais font leur show

Vous les connaissez peut-être: Le Letchi GeekMeAll et bien d'autres YouTubeurs péï se sont réunis pour la première édition des YouTubeurs et blogeurs Réunion.Né de l'initiative de la présidente de l'association Slamlakour, ce premier évènement s'est tenu à Saint-Pierre les 8 et 9 décembre derniers.Que ce soit pour parler beauté, gaming, cuisine ou humour, les YouTubeurs ont pu faire connaissance IRL (In Real Life, ou dans la vraie vie dans le jargon).