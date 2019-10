Société

Les Week-End des soirées X 974 : Sex, music and fun

Dans le cadre du premier festival de L'IVRESSE des sens et de la LUXURE à La Réunion, 9 événements XXX vos ont été concoctés dans tous les meilleurs clubs de l'île pour des nuits pleines de vibrations.



Au programme : Deux avant-premières de soirée 100% filles, une soirée dîner spectacle chippendales, deux soirées PLAY-BOY, deux soirées DORCEL, une soirée LGBT concours de DRAG QUEEN H/F (inscription sur place) et soirées HARD 100% SEXE "on dit Merci qui" ? ...



Event POINT BARRE

Zinfos974