"Les Voiliers de l'espoir" gardent le cap pour les enfants en rémission

La Table Ronde Française de Saint-Gilles-les-Bains (TRF 329) a organisé dimanche 30 avril une journée très spéciale sur la base nautique de l'ouest. Pour la septième année consécutive, la TRF 329 a organisé une journée baptisée "Les voiliers de l'espoir", offrant une journée remplie de joie et d'évasion pour les enfants en rémission du cancer et leur famille.



L'événement a rassemblé environ 100 personnes, dont 25 familles accompagnées de 30 bénévoles. Durant toute la journée, les participants ont été conviés à participer à diverses activités nautiques, telles que des courses en catamaran, du kayak, de la voile, du jet-ski et d'autres jeux et spectacles.



La journée a débuté avec un petit-déjeuner, suivi de toutes les activités nautiques proposées. Une pause à midi a permis aux participants de profiter d'un repas, suivi d'un spectacle de magie de 45 minutes. La journée s'est achevée à 16h30 autour d'un goûter.



L'objectif de la journée était de permettre aux enfants et à leur famille de profiter d'une journée de complicité, de découverte et de convivialité loin des difficultés quotidiennes. Les membres de la Table Ronde Française et les bénévoles de la base nautique ont mis tout leur cœur et leur énergie à offrir aux participants des moments inoubliables.



L'action "Les voiliers de l'espoir" ne serait pas possible sans la bienveillance et les dons des donateurs. L'intégralité des fonds récoltés sera utilisée pour financer cette action solidaire et aider les enfants en rémission du cancer et leur famille à passer une journée magique.



Les donateurs ont également eu la possibilité de participer à l'événement et de partager des moments de joie avec les participants.