Communiqué Les Voiles de l’Espoir : Levée de fonds pour les enfants en rémission de cancer et leucémie

Colipays lève des fonds pour une action solidaire auprès des Voiles de l’Espoir, manifestation nautique pour les enfants en rémission de cancer et de leucémie. Par N.P - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 15:02

Le communiqué :



La Table Ronde Française et Colipays mènent, ensemble, une action solidaire auprès des Voiles de l’Espoir, la plus grande manifestation nautique au monde pour les enfants en rémission de cancer et de leucémie. Tous les deux ans, un enfant de La Réunion, encadré par des membres des Tables Rondes Françaises de La Réunion, participe à cette régate. En raison des conditions phytosanitaires, la 11eme édition initialement prévue en 2021 a été repoussée, du 18 au 24 Juin 2022.



Les Voiles de l’Espoir, une formidable aventure humaine alliant solidarité, convivialité et partage !



Depuis 2001, les Voiles de l’Espoir est la plus grande manifestation nautique pour les enfants en rémission de cancer. Le fonds de dotation « Les Voiles de l’Espoir » organise cet événement.



Les enfants sont le leitmotiv des organisateurs et des nombreux bénévoles engagés. Âgés de 8 à 14 ans, ils sont en provenance de tous horizons. Ils ont pour la plupart subi une chimiothérapie intensive ou une greffe de moelle osseuse.



Il s’agit pour la plupart d’entre eux, de leur première sortie hors du contexte médical et familial. Ils vivent un moment d’évasion riche de sens, de liberté et d’optimisme pour de merveilleux souvenirs.



La Table Ronde Française, un club solidaire



La Table Ronde est un club composé de « Tablers » issus d’origines sociales ou professionnelles diverses. Le club a pour but de réunir de jeunes actifs soucieux de promouvoir de belles initiatives. En effet, c’est avant tout un lieu de rencontre, d’échange d’idées et d’actions où leurs membres favorisent d’abord l’amitié.

Le club permet de pouvoir s’impliquer dans une action, qu’elle soit culturelle, humanitaire ou sportive.



La Table Ronde Française et Colipays : une union solidaire !



En janvier 2021, la Table Ronde Française de Saint Denis et Colipays ont lancé une action commune pour soutenir le fond de dotation des “Voiles de l’Espoir”. En effet, très sensible aux causes caritatives locales, Colipays, acteur péï, a été ravi de participer à cette action : l’entreprise a reversé 10€ sur chaque Coliletchis Tradition vendu au fond de dotation.



La somme de 500€ a pu être levée pour "Les Voiles de l'Espoir".