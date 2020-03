Les Very important marmailles de 1000 Sourires en immersion au RPIMA

Une cinquantaine de marmailles de l’Association 1000 Sourires se sont essayé à un entrainement militaire mené par le 2e Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine (RPIMA) de Pierrefonds, lors d’une journée citoyenne. Après la traditionnelle et solennelle cérémonie des couleurs, les Very Important Marmailles (VIM) ont pu admirer des parachutistes dans le ciel de Saint-Pierre et les voir atterrir à quelques mètres d’eux.



5 ateliers ont été organisés spécialement pour les enfants.



Certains ont appris "à manipuler un Famas au stand simulateur de tir. Comme dans un jeu vidéo, plus vrai que nature, les enfants entament une mission, où ils doivent apprendre à viser juste".



Un groupe était à la recherche de balises pour remporter la course d’orientation, d’autres enfants ont testé l’ Acmat VT4, le nouveau véhicule de l’Armée Française ou affronté un parcours du combattant et enfin appris à s’équiper d’un parachute en toute sécurité.



L’immersion s’est poursuivie à l’heure du déjeuner. Les enfants ont eu droit à une ration de combat, composée notamment de plats à réchauffer et de barres protéinées. " Une 'dinette' version adulte, qu’ils étaient heureux de découvrir", a déclaré Ibrahim Ingar, président de l'Association 1000 Sourires. "Je remercie le Colonel Daniel Brunet, Chef de Corps du 2e RPIMA de nous avoir ouvert ses portes pour faire vivre une journée riche en expériences à ces enfants de condition sociale modeste” .



"Nous sommes heureux d’avoir pu partager cette journée avec les enfants. C’est leur premier contact avec l’armée, et nous savons que parmi eux, il y a certainement les militaires de demain" a souligné le Capitaine de réserve Rémy."En tant que commandant de la réserve citoyenne de l'Armée de l'Air, je tiens à organiser régulièrement des journées avec les FAZSOI où les enfants s’amusent tout en découvrant le monde de l’armée".



244 opérations ont été réalisées par l’association 1000 Sourires et 10 228 marmailles parrainés à ce jour.