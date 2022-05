Sport Réunion Les Véhicules Modernes de Régularité Sportive en piste au rallye du Sud Sauvage

Les Véhicules Modernes de Régularité Sportive (VMRS) s'élanceront avant les les voitures de compétition du Rallye Moderne à compter du rallye du Sud Sauvage.

Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 20 Mai 2022 à 14:17

L’ASA Réunion, instigateur de la mise en place du VMRS (Véhicules Modernes de Régularité Sportive) poursuit le développement de cette discipline. A compter du Rallye du Sud Sauvage, la caravane constituée de bolides hétéroclites s’élancera "avant" les voitures de compétition du Rallye Moderne.



Désormais, les concurrents du VMRS disputent l’intégralité du parcours (y compris les épreuves disputées en nocturne). Avec de grosses GT mais également des véhicules plus modestes, ce sont de véritables équipages de compétition qui parcourront les 87km d’épreuves chronométrées programmés en deux étapes.



Sachez que les horaires indiquées sur le road book à retrouver sur le site asareunion.re concernent le premier équipage de compétition à s’élancer. Il s’agira donc du premier véhicule évoluant en catégorie VMRS (numéros 101 à 107). Les premières voitures du rallye « traditionnel » dit moderne s’élanceront 30 minutes après le départ du premier concurrent VMRS.



Ainsi le départ depuis la Mairie de Petite Ile est programmé à 13h00 pour le concurrent #101 et 13h30 pour le concurrent #1 (sous réserve de conformité aux vérifications administratives et techniques).



Pour avoir l’heure exacte d’évolution des voitures du "moderne", il convient donc d’ajouter 30 minutes au programme horaire indiqué. Néanmoins, attention, au terme du passage du dernier concurrent VMRS, la caravane des voitures ouvreuses du "moderne" s’élance dans la foulée et il est donc strictement interdit de se déplacer sur le tracé.





