Les Vacances Culturelles d’octobre touchent à leur fin

Sur ces galets, les enfants s’expriment avec des feutres, des dessins de fleurs ou de leurs familles, accompagnés de phrases, “Oté La Réunion” ou “Mi aime a ou Maman”. Durant cet atelier animé par l’artiste réunionnais Willy TECHER, alias Babou B’Jalah, nos petits poètes en herbe n’ont pas hésité une seconde à laisser libre cours à leur imagination.



Poésie kréol, confection d’instruments péi, apprentissage du Maloya, danse, peinture, … La Ville de Saint-Paul, labellisée ” Ville d’Art et d’Histoire “, apporte son soutien au monde de la culture, en offrant une programmation culturelle locale riche en découvertes et en transmissions de savoir-faire dans l’ensemble de son territoire. L’occasion de favoriser les retrouvailles entre Saint-Paulois, vie culturelle et artistes, malgré la contrainte sanitaire actuelle liée à la Covid-19.