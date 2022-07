Les Vac Ado se poursuivent dans les bassins de vie de Saint-Paul

Les vacances d’hiver austral seront définitivement culturelles et artistiques à Saint-Paul ! Pour les Vac’Ado, les enfants et les adolescents découvrent, chaque jour, de nouvelles activités. Débutés le 18 juillet dernier, les premiers stages gratuits se sont déroulés au Gymnase Saint-Paul Centre et au Case de la Saline-les-Bains de 8h30 à 17h. Cette semaine, une quatrième session de stage était proposée au Guillaume. Au total, ce sont 6 stages dispensés gratuitement dans les différents bassins de vie du territoire pour les mois de juillet/août. Une action inédite à Saint-Paul !

Robotique, numérique ou encore graffs, les adolescents s’en donnent à coeur joie lors des Vac’Ado ! Pour chaque stage, une cinquantaine de places est disponible.

À Saint-Paul, on compte 11 628 jeunes âgés de 11 à 17 ans. Fidèle à sa politique jeunesse ambitieuse, la Ville de Saint-Paul aspire créer les conditions optimales d’apprentissage, d’opportunités, d’expériences qui permettent aux jeunes de développer des connaissances, des aptitudes et des compétences. En accompagnant les jeunes, les adultes de demain, la Commune vise avant tout à favoriser leur bien-être, leur indépendance mais aussi la citoyenneté, le développement de l’esprit critique et les relations inter générationnelles. Une finalité qui conditionne toutes les actions qui seront déployées en faveur de ce public.

C’est dans ce contexte que sont proposés actuellement les “Vac’ado”, des stages gratuits d’une semaine qui se déroulent dans les 6 bassins de vie du territoire. Durant cinq jours, marmailles et ados âgés entre 11 à 17 ans, pourront découvrir les activités de plein air, le numérique et autres activités artistiques. Mis en place pour favoriser l’accès aux loisirs et à l’information, mais aussi pour susciter l’engagement citoyen et la participation, ces stages vont pouvoir accueillir au total 300 ados sur 6 séjours.

Le prochain séjour :

Du 1 au 5 août au Gymnase Win Lime Bois-de-Nèfles et au Gymnase de Vue Belle

Un grand rassemblement de tous les inscrit(e)s, la “Beach Party”, se déroulera le mercredi 10 août !