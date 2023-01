Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Vac’Ado enchantent les ados de Saint-Paul Grande réussite pour la seconde session des Vac’Ado proposée dans les Bassins de vie de Saint-Paul pendant les vacances scolaires de janvier 2023.



Les Vac’Ado permettent de proposer six stages ludiques dédiés aux adolescents de 11 à 17 ans dans les Bassins de vie du territoire. Il reste d’ailleurs encore des places pour s’inscrire à cette session de janvier. Vous pourrez obtenir toutes les informations aux 02 62 34 48 21 ou par mail à l’adresse électronique suivante (service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr).

Proposer de telles actions correspond à la stratégie ambitieuse de la Municipalité enclenchée en faveur de la jeunesse. C’est un enjeu fondamental car ces jeunes générations représentent nos talents, nos pépites et notre avenir. Il s’agit également de former les citoyens de demain. Ambiance assurée avec les photos prises lors des activités de plein-air et artistiques et des ateliers numériques organisé·es sur le territoire. Près de 300 ados Saint-Paulois inscrits profitent à fond avant la prochaine rentrée. Ce dispositif, lancé en juillet 2022, rencontre un succès immédiat. D’où sa reconduction par la Municipalité.Les Vac’Ado permettent de proposer six stages ludiques dédiés aux adolescents de 11 à 17 ans dans les Bassins de vie du territoire. Il reste d’ailleurs encore des places pour s’inscrire à cette session de janvier. Vous pourrez obtenir toutes les informations aux 02 62 34 48 21 ou par mail à l’adresse électronique suivante (service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr).Proposer de telles actions correspond à la stratégie ambitieuse de la Municipalité enclenchée en faveur de la jeunesse. C’est un enjeu fondamental car ces jeunes générations représentent nos talents, nos pépites et notre avenir. Il s’agit également de former les citoyens de demain.

Des actions enclenchées pour la jeunesse saint-pauloise

Cette ambition forte se traduit notamment par le premier Forum de la Jeunesse organisé le 30 novembre 2022. Cet événement reviendra chaque année dans la commune. Les Vac’Ado représentent aussi un signal fort envoyé à la jeunesse. Ce dispositif s’inscrit dans la stratégie globale menée pour les 11-26 ans. La concertation dédiée à la jeunesse, achevée le 31 octobre dernier, illustre cet engagement volontariste.

L’ambition est de co-construire un projet à destination des jeunes saint-paulois. Afin de coller au plus près à leurs aspirations, la collectivité les a consultés sur des sujets divers (l’accès aux loisirs, à la culture et aux sports, la mobilité, l’information, la communication, la santé, l’insertion).

Cette volonté de les impliquer étroitement à la vie locale répond à des attentes fortes. La jeunesse représente un enjeu fondamental. Saint-Paul compte en effet plus de 19 561 habitants âgés de 11 à 26 ans, soit près de 20 % de sa population.





Inscrivez-vous à la méga-beach party

Ces Vac’Ado se termineront également en beauté. Pour rappel, une

Le formulaire d’inscription est à retirer au service jeunesse (19 Rue Évariste-de-PARNY, bâtiment du CCAS au 2ème étage), ou par mail (service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr). Si vous avez besoin de plus d’informations ou de renseignements, vous pouvez contacter le 02 62 34 48 21 et envoyer un mail à l’adresse électronique suivante (service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr).

Cette ambition forte se traduit notamment par le premier Forum de la Jeunesse organisé le 30 novembre 2022. Cet événement reviendra chaque année dans la commune. Les Vac’Ado représentent aussi un signal fort envoyé à la jeunesse. Ce dispositif s’inscrit dans la stratégie globale menée pour les 11-26 ans. La concertation dédiée à la jeunesse, achevée le 31 octobre dernier, illustre cet engagement volontariste.L’ambition est de co-construire un projet à destination des jeunes saint-paulois. Afin de coller au plus près à leurs aspirations, la collectivité les a consultés sur des sujets divers (l’accès aux loisirs, à la culture et aux sports, la mobilité, l’information, la communication, la santé, l’insertion).Cette volonté de les impliquer étroitement à la vie locale répond à des attentes fortes. La jeunesse représente un enjeu fondamental. Saint-Paul compte en effet plus de 19 561 habitants âgés de 11 à 26 ans, soit près de 20 % de sa population.Ces Vac’Ado se termineront également en beauté. Pour rappel, une méga-beach party, réservée aux 11-17 ans, se tiendra le samedi 21 janvier, de 9 à 15 heures, sur la plage de Cap Homard à Boucan Canot. Pour y participer, il faut obligatoirement s’inscrire.Le formulaire d’inscription est à retirer au service jeunesse (19 Rue Évariste-de-PARNY, bâtiment du CCAS au 2ème étage), ou par mail (service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr). Si vous avez besoin de plus d’informations ou de renseignements, vous pouvez contacter le 02 62 34 48 21 et envoyer un mail à l’adresse électronique suivante (service.jeunesse@mairie-saintpaul.fr).





Dans la même rubrique : < > ALSH : 1.700 marmay profitent des Accueils de loisirs Début d’année solidaire à Saint-Paul