Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Tulipiers du Gabon repérés dans les écoles Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Paul lutte contre les espèces invasives, en particulier le tulipier du Gabon. Largement utilisée comme arbre d’ornement en raison de la beauté de sa floraison et de sa facilité d’adaptation à différents milieux, le tulipier du Gabon représente cependant pour les flores indigènes une menace très sérieuse.

Ce jeudi 4 Mai à l’école élémentaire Fleurimont II, s’est déroulé un atelier de sensibilisation sur les espèces invasives à La Réunion. C’est en compagnie de l’association AVE2M (Association pour la Valorisation de l’Entre Deux Monde) que les enfants ont appris à reconnaître des espèces exotiques envahissantes comme le Tulipier du Gabon, le Merle Maurice et aussi l’Arbre à Pieuvre. Un tulipier du Gabon est aussi présent dans l’enceinte de l’école et sera abattu pendant les prochaines vacances scolaires de Mai. Il était donc important d’expliquer aux enfants la raison de cet abattage. L’arbre sera remplacé par une espèce indigène ou endémique.



Destruction de l’espèce par arrêté ministériel



Pour rappel, cet arbre est originaire d’Afrique équatoriale, il fait partie de la liste des 153 plantes qui sont interdites sur notre territoire par arrêté ministériel, depuis avril 2019.



Cet arbre, faisant partie des 100 espèces les plus envahissantes dans le Monde (UICN), représente une forte menace pour notre biodiversité. De plus, c’est un arbre « fragile » qui résiste mal aux intempéries comme les cyclones et peut occasionner de gros dégâts lors de sa chute. Ses racines peuvent également endommager les infrastructures, les canalisations et les voiries, etc. C’est la sixième école qui bénéficie de cette journée de sensibilisation sur la biodiversité réunionnaise. Ces sessions d’informations vivantes et interactives permettent d’aiguiser l’intérêt des enfants. Cette intervention entre dans la grande opération de sensibilisation et d’accompagnement de la population à la lutte contre le Tulipier du Gabon qui est actuellement menée à Saint-Paul.



Allons sov ansamn nout patrimoin !







