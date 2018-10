A la Une .. Les Toiles Noires, le premier bar "gaming" de La Réunion L'établissement Les Toiles Noires a été inauguré le 29 septembre dernier. Installé dans le centre commercial Le Forum à Saint-Gilles, il surfe sur le succès du marché des jeux vidéo et des jeux de société, et devient ainsi le premier bar "gaming" de l'île. Voici le communiqué :





Des soirées spéciales sont organisées et annoncées sur la page Facebook de l'établissement :



La carte avec ses cocktails « Hulkojito », « Princesse Leia », et ses sélections de tapas dépendant des « ambargos inter-galactiques exercés par la cupide fédération du commerce », joue également de sa partition... Après avoir tous deux exercé le métier d’informaticien, après des années d’expérience comme joueur professionnel de « counter strike » et « pro evolution soccer », des années d’expériences comme barman et dans l’évènementiel, les deux associés se sont lancés dans une reconversion professionnelle il y a deux ans autour de leur passion.



Les Toiles Noires, fruit d’une rencontre autour d’une passion commune C’est à l’occasion d’une soirée de « gaming » à La Possession, de jeux-vidéos, en langage non geek, qu'Arnaud Gaspard et Estéban Saro se rencontrent pour la première fois. Très vite, les deux acolytes formulent ce rêve d’ouvrir le premier lieu à La Réunion dédié exclusivement à leur passion commune.



Deux ans plus tard, ce rêve devient réalité : l'établissement ouvre ses portes le 11 août dernier et au bout de quelques semaines et une inauguration réussie ce 29 septembre, il semble même prometteur... Nombreux passionnés de gaming s'y retrouvent déjà et initient ainsi la tendance nationale sur l'île. Depuis 2012, et l’ouverture du Meltdown Café à Paris, une soixantaine de bars de gaming ont fleuri en Métropole.



Les Toiles Noires parient également sur la renaissance du marché des jeux de sociétés. En 2015, on dénombrait plus de 3 000 sorties de jeux de sociétés, chiffre trois fois plus élevé qu’en 2006. Les Toiles Noires : lieu de détente, de rencontres et de découverte d’un arsenal de jeux vidéo, de jeux de sociétés, de bornes de rétro-gaming et de réalité virtuelle… C'est le pari ambitieux d’Arnaud Gaspard et d'Estéban Saro. Rien n’est monétisé, tous les jeux sont gratuits et en libre accès !Des soirées spéciales sont organisées et annoncées sur la page Facebook de l'établissement : https://www.facebook.com/LesToilesNoires974/ La carte avec ses cocktails « Hulkojito », « Princesse Leia », et ses sélections de tapas dépendant des « ambargos inter-galactiques exercés par la cupide fédération du commerce », joue également de sa partition... Après avoir tous deux exercé le métier d’informaticien, après des années d’expérience comme joueur professionnel de « counter strike » et « pro evolution soccer », des années d’expériences comme barman et dans l’évènementiel, les deux associés se sont lancés dans une reconversion professionnelle il y a deux ans autour de leur passion.Les Toiles Noires, fruit d’une rencontre autour d’une passion commune C’est à l’occasion d’une soirée de « gaming » à La Possession, de jeux-vidéos, en langage non geek, qu'Arnaud Gaspard et Estéban Saro se rencontrent pour la première fois. Très vite, les deux acolytes formulent ce rêve d’ouvrir le premier lieu à La Réunion dédié exclusivement à leur passion commune.Deux ans plus tard, ce rêve devient réalité : l'établissement ouvre ses portes le 11 août dernier et au bout de quelques semaines et une inauguration réussie ce 29 septembre, il semble même prometteur... Nombreux passionnés de gaming s'y retrouvent déjà et initient ainsi la tendance nationale sur l'île. Depuis 2012, et l’ouverture du Meltdown Café à Paris, une soixantaine de bars de gaming ont fleuri en Métropole.Les Toiles Noires parient également sur la renaissance du marché des jeux de sociétés. En 2015, on dénombrait plus de 3 000 sorties de jeux de sociétés, chiffre trois fois plus élevé qu’en 2006. N.P Lu 1837 fois





Dans la même rubrique : < > (De notre envoyé spécial sur place) Le Mondial de l'Automobile n'est plus ce qu'il était ▶️ Flagrant délit: Un grand magasin de meubles filmé en train de déverser ses ordures sur un terrain