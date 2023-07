Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Les Thermes de Cilaos, Établissement Thermal Irénée Accot



Cilaos, petit village niché à 1 220 mètres d’altitude, au bout d’une route serpentant au pied de parois abruptes et quasi dénudées est un lieu sublime dominé par le Piton des Neiges, le plus haut sommet de l’île. La fraîcheur des lieux, la tranquillité du site est à conseiller à toutes les personnes qui souhaitent se détendre.



De par sa situation et son architecture, l’Établissement Thermal Irénée Accot évoque la vie protégée, loin du bruit et de la fureur du monde moderne. Calme, détente et lumière douce sont les ingrédients qui vont vous transporter au cœur de la plénitude retrouvée.

Au centre thermal, ce sont des soins, des services dispensés par une équipe sympathique et professionnelle, pour conserver ou retrouver santé, beauté, tonicité. Accueil Les Thermes de Cilaos vous accueillent toute l'année aux horaires suivants : Lundi – 7h à 17h30 Mardi – 7h à 17h30 Mercredi – 7h à 17h30 Jeudi – 7h à 17h30 Vendredi – 7h à 17h30 Samedi – 7h à 17h00 Dimanche – 9h à 17h00 en journée continue

Renseignements & réservations Tél. : 0262 31 72 27 - Fax : 0262 31 76 57

Adresse : Route de Bras-Sec - 97413 Cilaos - Ile de La Réunion

Visionner la vidéo :



Retranscription textuelle de la vidéo : Commentaire:

Dans le Cirque de Cilaos, les Thermes accueillent les curistes dans un environnement exceptionnel depuis 1987. La qualité des eaux thermales cilaosienne est reconnue. Le département a donc souhaité valoriser et développer cet établissement.



Damien WAHANIN - Directeur des Thermes de Cilaos:

« J’ai pour rôle de poursuivre justement les développements de l'établissement thermal donc j’axe ma stratégie sur trois axes principaux, donc la rénovation de la partie cure, de la partie bien-être avec l'acquisition de nouveaux matériels tel que le lit hyrdomassant, le sauna, l’embellissement du parc et puis fidéliser la clientèle de la patientèle on peut dire, de curistes, en proposant de nouvelles cures et de nouvelles orientations et aussi une nouvelle offre au niveau de la partie médicale, donc nous avions déjà les orientations rhumatologie pour tout ce qui est arthrose, nous avons la partie orientation digestives et troubles métaboliques et là nous avons accès, nous avons créé une cure de diabète avec des ateliers supplémentaires, ateliers diététiques, un coach sportif, un coach mental et aussi des conseils infirmiers. »



Commentaire:

Un centre de cure thermale et de remise en forme qui propose de nombreuses prestations dont certaines accompagnées d'actes de kinésithérapie.



Nono BARREIROS- Kinésithérapeute aux Thermes de Cilaos:

« J’ai beaucoup de personnes et beaucoup de curistes qui voilà il me parlent de ses problèmes, qu'ils ont eu déjà une sciatique, une tendinite à l’épaule, qu’ils ont mal au dos et forcement il y a tout ce coté où il faut le savoir de l’anatomie.Avec mon expérience au niveau professionnel comme kiné je peux les aider, aussi je peux donner des conseils après les soins qu’ils vont peut être faire aussi chez eux, comme des étirements, des postures voilà pour que le soin et la cure soient le plus efficace possible. »



Commentaire:

Une équipe de professionnels à l'écoute de la santé des curistes pour des soins efficaces et un séjour agréable.



Thérèse DRULA - Hydrothérapeuthe aux Thermes de Cilaos:

« On les accompagne du vestiaire au bain, le bain dure 20 minutes, d'abord elle passe chez l'infirmière si besoin. Elles font le bain, ça dure 20 minutes, il y a le bain hydromassant dix minutes et l’aérobain 10 minutes. Puis quand elles sortent du bain, nous on nettoie les baignoires et on les accompagne vers d'autres soins, c’est-à-dire la douche à jets, la douche colonnes ou les massages et ensuite il ya les cataplasmes, tout se fait avec de l'eau thermale elle est à 37 degrés. »



Commentaire:

Les Thermes de Cilaos désignent le plus petit établissement thermal de France et le seul de la Zone Océan Indien.



Reportage Sophie Rougier

