Publireportage Les TechniDays de Ravate Pro pour découvrir les nouveautés sur le marché du bâtiment Renouveler votre matériel et trouver l’équipement le mieux adapté à vos besoins. C’est cette logique qui a motivé les TechniDays, rendez-vous proposé par les magasins Ravate Pro de Saint-Pierre et du Port. Ainsi, les 8, 9 et 11 octobre, les professionnels du bâtiment ont pu se familiariser avec les nouveautés qui se retrouveront bientôt sur le marché des équipements et matériaux de construction. Ce vendredi est prévue la dernière journée de cet événement dans l’Ouest. Le magasin Ravate Pro Le Port offrira aux clients, artisans et entreprises du bâtiment, la possibilité de recevoir des conseils avisés fournis par des experts et de bénéficier d’offres spéciales.

DSC690, DGH130, Docia®-XS... Ces noms ne vous disent rien ? L’enseigne Ravate Pro du Port vous propose de découvrir ces nouveautés lors la dernière journée des TechniDays. Plus de 30 professionnels, tout droit venus de Métropole, présenteront les dernières nouveautés du marché à leurs pairs dans le secteur du bâtiment.



« Notre objectif est de donner l’occasion aux professionnels du secteur de se familiariser avec les nouveautés en termes de matériaux et d’équipements de construction. Nous sommes heureux d’accueillir 30 de nos fournisseurs lors de cet événement. Ils présenteront les dernières innovations disponibles sur le marché », souligne Jackson Pongerard, directeur commercial de Ravate Pro.



« Il s’agit d’une très belle opportunité pour les clients de rencontrer les fournisseurs, qui répondront à leurs questions techniques, de découvrir les nouveautés et de tester les outils », déclare Sabrina Turnu, responsable export de Sewosy, un fabricant de produits de verrouillage électrique et électromagnétique.



Entre présentations, démonstrations de produits, animations techniques et remises exceptionnelles, tous les éléments sont réunis pour faire de cet événement LE rendez-vous incontournable des professionnels du bâtiment.



Les TechniDays ont pour but de donner l’occasion aux professionnels du bâtiment de découvrir de nombreuses exclusivités. La DSC690, première découpeuse sans fil 54V au monde qui sortira en janvier 2019, l’unique ponceuse diamant DGH130 d’Hilti, le seul siphon combinant compacité, performance et durabilité de la gamme Nicoll Docia®-XS, n’auront plus aucun secret pour eux. Une panoplie de produits seront ainsi exposés en avant-première et feront le bonheur des visiteurs.



« Je viens tous les ans et je suis ravi à chaque fois. Aujourd’hui, j’ai trouvé tout ce qu’il me fallait. En tant qu’entrepreneur en bâtiment, cette journée me permet de découvrir des nouveautés et d’assister aux démonstrations. Ce n’est pas évident d’acheter des outils dans un rayon sans avoir pu l’utiliser. Là, je peux toucher, tester et être conseillé. Il faut continuer à faire ce genre d’événements », nous confie un client.



Depuis plus de vingt ans, Ravate Pro, négociant-distributeur de matériaux et matériels de construction, propose aux professionnels un vaste choix de produits de grandes marques européennes, françaises et réunionnaises. Dans un souci de toujours offrir à ses clients et fournisseurs le dernier cri dans le domaine du bâtiment, les enseignes organisent fréquemment des évènements tels que les TechniDays.



Calendrier de l’événement :

- vendredi 12 octobre, de 7 h à 12 h 30, à Ravate Pro Le Port. Zinfos974 Lu 67 fois



