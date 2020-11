A la Une .. Les Talents Gourmands 2020 du Crédit Agricole de La Réunion : les inscriptions sont ouvertes

Après le succès du concours Talents Gourmands à La Réunion en 2019, une deuxième édition est lancée par le Crédit Agricole de La Réunion ce 16 Novembre. Agriculteurs, artisans, et restaurateurs, une opportunité à ne pas laisser passer… Par Zinfos974 - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 14:44 | Lu 77 fois

Les inscriptions sont ouvertes pour devenir les Talents Gourmands 2020 – 2021, un concours du « champ à l’assiette » où peuvent s’inscrire trois catégories de métiers : agriculteurs, artisans et restaurateurs. L’objectif de cette initiative qui existe au niveau national depuis 2013, est de valoriser la qualité des produits de notre terroir, le savoir-faire de nos professionnels des métiers de bouche et notre engagement sur le territoire.





Un jury de haut niveau encadrera cette édition, composé de chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, représentants des chambres insulaires, partenaires de l’agro-alimentaire, presse, représentants du Bottin Gourmand et de la Caisse régionale du Crédit Agricole de La Réunion.

Pour cette nouvelle édition, la finale aura lieu le 29 Janvier au LUX* Saint-Gilles et le jury sera présidé par Philippe Agesidame, chef cuisinier de cet hôtel-restaurant 5 étoiles.

Comment s’inscrire ?



Les inscriptions se font jusqu’au 20 Décembre 2020 sur le site internet





Participer à ce concours permettra à chaque candidat de mettre en avant son talent. C’est aussi, comme en témoignent les participants de l’édition précédente, un moyen d’élargir son réseau professionnel avec la rencontre d’autres artisans, agriculteurs, restaurateurs, professionnels du monde agro-alimentaire, chefs étoilés et formateurs.

Les participants bénéficieront également pour leur activité de la communication faite autour de ce grand évènement. Partager la passion et la richesse de La Réunion, une opportunité unique proposée par le Crédit Agricole de La Réunion à travers nos Talents Gourmands péi. Les inscriptions se font jusqu’au 20 Décembre 2020 sur le site internet www.-talents-gourmands.fr pour chacune des 3 catégories. Les finalistes seront sélectionnés par catégorie entre le 21 Décembre et le 10 Janvier. A noter que le troisième finaliste de chaque catégorie sera choisi par les internautes qui eux aussi pourront gagner de nombreux lots.Participer à ce concours permettra à chaque candidat de mettre en avant son talent. C’est aussi, comme en témoignent les participants de l’édition précédente, un moyen d’élargir son réseau professionnel avec la rencontre d’autres artisans, agriculteurs, restaurateurs, professionnels du monde agro-alimentaire, chefs étoilés et formateurs.Les participants bénéficieront également pour leur activité de la communication faite autour de ce grand évènement. Partager la passion et la richesse de La Réunion, une opportunité unique proposée par le Crédit Agricole de La Réunion à travers nos Talents Gourmands péi.







Publicité Publicité