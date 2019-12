Les TGI et la CAF s'allient pour accompagner les familles en cas de séparation

La CAF de La Réunion avec le TGI de Saint-Denis et celui de Saint-Pierre ont décidé d'unir leurs forces afin de renforcer leur coopération en matière d’accompagnement des séparations, afin de préserver l’intérêt supérieur des enfants.



En effet, la séparation de parents engendre de nombreux changements dans la vie familiale. Parfois compliquées, les relations doivent être repensées afin d'impacter le moins possible le quotidien des enfants.



Ce partenariat est une expérimentation qui s'inscrit notamment dans la situation actuelle de La Réunion, troisième département touché par les violences conjugales. Ces situations seront d'ailleurs traitées en priorité. Il s'agit d'un point d’appui aux travaux du Grenelle des violences conjugales.



Mais il a également pour but de mettre en oeuvre le nouveau processus de paiement des pensions alimentaires. La CAF servirait alors d'intermédiaire entre les parents et le tribunal. Un tiers‐payant de pension alimentaire serait alors instauré, reçu au préalable par le débiteur, afin d'éviter une relation directe entre les ex‐conjoints à ce sujet.



Cela permettrait également de prévenir les impayés et d’engager ainsi immédiatement une procédure de recouvrement si besoin. Le but est notamment de créer des coopérations renforcées visant à simplifier les "parcours usager" ainsi que de vérifier les décisions relatives à l’autorité parentale.



Grâce à ce partenariat, de nouveaux modes de relation en matière de Justice familiale seront mis en place. Ils s'appuieront notamment sur les dispositifs ARIPA et tentative de médiation familiale obligatoire (Tmfpo).