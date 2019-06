Les TAAF reconnues comme patrimoine mondial de l'humanité

L'annonce du classement prochain des Taaf au patrimoine de l'UNESCO a été confirmé ce lundi sur France Inter par Ségolène Royal, ambassadrice des Pôles et ancienne ministre de l'Environnement sous le précédent quinquennat :



"Les Terres Australes et Antarctiques Françaises aujourd’hui viennent de recevoir un avis favorable de l’UICN, qui donne son avis avant que l’UNESCO, le comité du patrimoine mondial, ne prononce dans quelques jours, la reconnaissance de cet espace marin de plus 670.000 km carrés, comme patrimoine mondial de l’humanité. Pourquoi? parce que c’est comme une oasis, au milieu de la mer, dans l’Océan Antarctique, avec 50 millions d’oiseaux, des mammifères marins qu’on ne trouve que là. C’est un poumon aussi pour la planète, car c’est aussi un puits de carbone très intéressant."



La réserve naturelle des Taaf comprend la totalité de la surface terrestre de ces îles ainsi que tout ou partie de leurs eaux territoriales pour une surface totale de 7 000 Km² de domaine terrestre et 15 700 Km² de domaine marin, faisant d'elle une des plus vastes aires marines protégées au monde.



Les archipels de Crozet et des Kerguelen accueillent plus de 50 millions d’oiseaux, soit la plus grande communauté d’oiseaux marins au monde et sont considérés comme le poumon de l’avifaune de l’océan Indien.



Les côtes de Kerguelen sont également marquées par la population d’éléphants de mer, la deuxième plus importante au monde avec près de 260 000 reproducteurs.



Ces rassemblements uniques contribuent à l’importance esthétique exceptionnelle des Terres australes françaises.