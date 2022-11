Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL “Les Soroptimist” du 25 novembre au 10 décembre à CIMENDEF Dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences faîtes aux femmes, le club Soroptimist International Ouest île de la Réunion met en place plusieurs actions le samedi 26 novembre de 9h à 16h sur le parvis du bâtiment CIMENDEF.

sensibilisation sur l’importance de lutter contre les violences faites aux femmes

vente/exposition d’artisanes

vente de barquettes sur place : vente de repas équilibré dans le cadre de la santé et sécurité alimentaire

organisation d'une tombola dont les lots proviendraient des artisanes. Le billet sera vendu au prix de 2 euros. La Ville de Saint-Paul est fière d'accueillir au cœur de son territoire cet engagement porté par le club Soroptimist International Ouest de l'île et invite les Saint-Pauloises et Saint-Paulois à sensibiliser autour de la lutte contre les violences faite aux femmes ! Le bâtiment CIMENDEF s'illuminera du 25 novembre 2022 au 10 décembre 2022 en l'honneur des journées d'activisme du Soroptimist International afin de sensibiliser sur le sujet avec au programme :

vente/exposition d’artisanes

vente de barquettes sur place : vente de repas équilibré dans le cadre de la santé et sécurité alimentaire

La Ville de Saint-Paul est fière d'accueillir au cœur de son territoire cet engagement porté par le club Soroptimist International Ouest de l'île et invite les Saint-Pauloises et Saint-Paulois à sensibiliser autour de la lutte contre les violences faite aux femmes !





