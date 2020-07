A la Une . Les Sinimalé face au tribunal correctionnel le 9 octobre prochain

Le parquet de St-Denis a décidé de poursuivre l’ancien maire de St-Paul, sa fille et son gendre devant la justice pour prise illégale d’intérêts, recel de prise illégale d’intérêts et détournements de fonds publics Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 08:03 | Lu 549 fois





Un rapport de la Chambre régionale des comptes avait soulevé de nombreuses irrégularités. En un temps record, Eric Madouré avait été embauché en tant que chauffeur puis titularisé au cabinet, touchant des salaires conséquents. Les arrêtés de nomination ont été délivrés par Sandra Sinimalé, sa compagne. Il a également bénéficié d’une formation dans l’agriculture payée par la collectivité.



