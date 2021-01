Océan Indien Les Seychelles accueillent les touristes vaccinés

Le gouvernement de l'archipel des Seychelles a annoncé un assouplissement des conditions d'entrée sur son territoire : Les voyageurs vaccinés contre la Covid-19 peuvent s'y rendre. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 19 Janvier 2021 à 14:46 | Lu 1106 fois

"Les Seychelles se rendent plus accessibles aux visiteurs", c'est le titre du communiqué publié sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères de l'archipel.



La nouvelle mesure est la suivante : "Les visiteurs doivent prouver avoir reçu les 2 doses des 4 vaccins médiatisés. Les visiteurs doivent aussi avoir en leur possession un certificat du ministère de la Santé de leur pays qui prouve la vaccination à la Covid-19 ainsi qu'un test PCR de moins de 72 heures".



Jusqu'à présent, seuls les voyageurs étrangers qui se déplaçaient en jet privé pouvaient se rendre sur l'archipel après un test de moins de 48 heures. Ce type de visiteurs est toujours autorisé sans vaccin, mais avec un dépistage de moins de 72 heures.



Campagne de vaccination



Les Seychelles ont démarré il y a peu la campagne de vaccination et annoncent que 75% de la population adulte locale sera vaccinée d'ici la mi-mars. Une fois que la majorité de la population sera vaccinée, le pays ouvrira ses frontières à tous les voyageurs vaccinés ou non.









Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur