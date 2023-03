Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Séniors Arts : un village créatif pour nos gramouns ! Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, propose au cœur du Bassin de vie de Saint-Gilles-Les Bains Les Séniors Arts le vendredi 31 mars 2023. Le Village Corail de l’Hermitage accueillera une manifestation pour mettre en lumière la créativité de nos zarboutan !



En diversifiant cette programmation, la commune met en place des activités variées destinées à nos aînés du territoire qui sont des acteurs importants de l’histoire locale. L’objectif est de proposer des événements porteurs de sens pour les plus de 18 000 seniors de la commune. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des évènements organisés tout au long de l’année par Saint-Paul, terre solidaire et inclusive.

Pour obtenir plus d’informations et réserver, veuillez contacter les numéros suivants : 02 62 45 76 55 ou 06 92 77 74 60. Il est important de noter que les places sont limitées.

Dans ce cadre, plusieurs animations gratuites se tiendront, de 9 heures à 12 heures avec des ateliers peinture intuitive, des ateliers broderie, de la photographie alternative ainsi que pleins d’autres animations.En diversifiant cette programmation, la commune met en place des activités variées destinées à nos aînés du territoire qui sont des acteurs importants de l’histoire locale. L’objectif est de proposer des événements porteurs de sens pour les plus de 18 000 seniors de la commune. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des évènements organisés tout au long de l’année par Saint-Paul, terre solidaire et inclusive.Pour obtenir plus d’informations et réserver, veuillez contacter les numéros suivants : 02 62 45 76 55 ou 06 92 77 74 60. Il est important de noter que les places sont limitées.





Dans la même rubrique : < > Jujitsu : un Saint-Paulois devient champion de France ! Dernier jour pour sauver la fontaine de la Vierge à Saint-Paul ! Mobilisons-nous !