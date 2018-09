Les Score et Jumbo Score de Vindémia à vendre ?

Vindémia, la filiale réunionnaise de Casino (détenant les enseignes Score et Jumbo), serait-elle à vendre ? Les magazines Les Echos et Capital révèlent en tout cas que le groupe étudie la fermeture ou la cession de 20 de ses 110 Géant, pour cause de non-rentabilité. La branche locale pourrait être visée.



"Casino qui a promis l'abaissement de son endettement de 3,7 milliards à 2,7 milliards fin 2018, a engagé un plan de cessions de 1,5 milliard", indiquent les sites spécialisés nationaux. "Ce dernier comprend la vente de murs de magasins, mais concernerait aussi Vindemia, sa filiale réunionnaise (présente aussi au Vietnam) et les cafétérias Casino Restauration".