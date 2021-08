Les Sapeurs-Pompiers dénoncent le sous-effectif

La lettre adressée au président du Conseil Départemental:



Monsieur Le Président,



Nous tenons par ce communiqué à vous alerter sur la situation des 80 % des centres de secours de l'île de la Réunion qui ne sont plus en adéquation avec les potentiels opérationnels. La dégradation des effectifs continue sur la majorité des unités opérationnelles , les agents ne peuvent se dédoubler.



Quel niveau de sécurité civile souhaitez-vous mettre au point pour que le département de la Réunion connaisse une qualité de secours digne de sa renommée ? Faut-il attendre qu'un engin se renverse parce que nous aurons voulu arriver dans un délai permettant des actions efficaces ?



Nous avons de beaux centres de secours, du bon matériel , mais sans personnel à mettre dedans , autant dire que ça ne sert à rien !!



Le SDIS 974 souffre d'une réelle difficulté sur la couverture opérationnelle du département et le manque de recrutement se fait ressentir de plus en plus.



Vos Sapeurs-Pompiers commencent à subir la fatigue, et réclament aujourd'hui des effectifs.



VOS SAPEURS-POMPIERS TOUJOURS À L'ÉCOUTE

24h/24 365 JOURS PAR AN