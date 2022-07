"Les Salaziens sont pris en otage" : Lettre à M. Cyrille Melchior

Monsieur,



Depuis plus d'un mois le conseil général a engagé des travaux sur la route de Salazie.



Depuis plus d'un mois, les Salaziens sont donc "pris en otage" de ceux-ci.



Je vous explique :



- en juin, il y avait des examens pour les enfants et ils ont été bloqués sur cette route, QUELLE HONTE !!! vous n'avez aucun respect pour ces jeunes.



- à ce jour, les purges continuent et devraient même être prolongées. Quand nous ( Salaziens, touristes, livreurs, taxis, ambulances ... ) empruntons cette route nous sommes systématiquement bloqués 45 minutes voire beaucoup plus. Des personnes ratent leurs rendez-vous, certains l'avion, les livraisons ne se font plus correctement...



Pourtant le panneau mentionne " des micro coupures " ; en fait il s'agit plutôt de "micro passages"



Alors, comme bien souvent, nous sommes pénalisés, exclus encore plus.



Aucun élu ne prend en considération les Salaziens.



Nous voulons donc qu'une organisation soit faite afin que nous puissions avoir des heures de passage régulières et que nous ayons une vie normale ; est-ce trop demandé ?



Les Salaziens méritent mieux et la révolte ne tarde pas !!!