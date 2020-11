A la Une . Les Salaisons de Bourbon mises en demeure

Les Salaisons de Bourbon ont été mises en demeure par la préfecture pour ses installations implantées dans la ZI 3 de St-Pierre. Lors d’une inspection, les autorités ont constaté des manquements dont l’absence de nettoyage et désinfection des tours aéro-réfrigérées. Par Prisca Bigot - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 15:03 | Lu 1420 fois

De la charcuterie, des plats préparés mais aussi des produits de la mer, les Salaisons de Bourbon, charcutier traiteur depuis 1973, ont reçu la visite le 15 septembre dernier d’inspecteurs de la DAAF. Ces derniers ont relevé des manquements sur les installations de préparation et conservation de denrée d’origine animale, situées dans la ZI 3 de St-Pierre.



Ainsi ont été constatés: "l’absence de vidange, nettoyage et désinfection de trois tours aéro-réfrigérées" mais aussi le non-respect des limites d’émission des eaux résiduaires en sortie de l’usine avant raccordement à la station d’épuration. Le charcutier traiteur stocke également des quantités d’effluents supérieures à celles autorisées. Les émissions sonores de l’installation ne sont par ailleurs pas conformes aux valeurs admissibles. Des "atteintes à la commodité du voisinage, la santé et la protection de la nature et l’environnement", pointe la préfecture.



Les Salaisons de Bourbon ont entre 4 et 11 mois pour procéder aux exigences de sécurité et ainsi respecter les limites des effluents traités, mettre en place un sytème de rétention ou encore respecter les valeurs de bruit limites.



