Les Saint-Paulois s’illustrent aux Championnats de France de Beach Tennis

Direction Dunkerque où les Réunionnais ont raflé 4 titres… sur 4 aux Championnats de France de Beach Tennis qui s’est déroulé du 19 au 21 août ! Un véritable exploit lors de cette édition 2021 ! Les athlètes Saint-Paulois ont glané 3 titres.



Dans la catégorie des 15/16 ans chez les filles, le titre est décerné au duo composé de Maia LEVANNIER, licenciée au Club 3B (Bourbon Brisants BeachTennis) de Saint-Gilles-les-Bains et Téha BÉGNIS. Elles l’ont emporté face à un autre duo de Réunionnaises, Mohéa PAYET et Éva TROUCELIER. Du côté des garçons, dans la catégorie des 15/16 ans, Thomas PORTOLLEAU et Mahé BOUJEA, licencié au Club 3B, décrochent le titre de Champion de France face à la sélection martiniquaise.



Chez les séniors dames, le duo Magali GARNIER et Maïré BRAY, licenciées au club 3B de Saint-Gilles-les-Bains, rafle la mise et se hisse à la plus haute marche du podium. C’est un véritable exploit réalisé qui concrétise le travail effectué en amont.



La Ville de Saint-Paul, labellisée Ville Active et Sportive, tient à féliciter ses Champions et Championnes pour ces superbes résultats ! Après le Judo, le Ski Nautique, la Natation, la Gymnastique Rythmique et Sportive, la Voile, le sport saint-paulois continue d’étoffer son impressionnant palmarès grâce à la qualité de ses clubs et l’excellence de ses encadrants.