La grande Une Les Roches Noires disparaissent inéluctablement en raison des constructions de bord de plage

Chaque année, la plage perd du terrain sur la mer, non seulement en raison de la montée du niveau des eaux, mais aussi par un phénomène de perte de sable dû aux obstacles rencontrés par les vagues. Le mur d'une habitation, donnant directement sur la plage, s'est effondré la semaine dernière, sous l'effet de la forte houle. Si les maisons en bord de plage sont amenées à être englouties par l'océan, elles accélèrent la disparition de la plage.



On se souvient de l'effondrement du restaurant l'Oasis, en 2009, qui fut le premier signe spectaculaire de la disparition de la plage des Roches Noires. En décembre 2012, le mur de moellons de l'esplanade a disparu lui aussi, emportant une partie de l'ancienne esplanade. Les constructions en bord de plage ont fait disparaître l'arrière-plage, qui est pourtant nécessaire à la dynamique des plages. En effet, nous explique le spécialiste des courants Roland Troadec, l'arrière-plage dissipe l'énergie des vagues, en même temps qu'elle participe de la reconstruction des plages après une forte houle, jouant le rôle de réserve de sable, qui se reconstitue doucement.



En revanche, les constructions de bord de plage entraînent un phénomène de ressac, qui, par un effet retour crée une agitation qui n'aurait pas lieu sans ces obstacles. Ainsi les vagues qui se heurtent aux murs des maisons ou encore aux rochers artificiels supposés protéger l'esplanade, emportent de grandes quantités de sable au large. La digue du port de plaisance participe elle aussi de la mort annoncée de la plage des Roches. Dans l'ouest de l'île, le sable est essentiellement formé au niveau du récif coralien de l'Hermitage et de la Saline. Il est, dans un flux perpétuel, déplacé vers le nord. La digue du port empêche que le sable nouveau atteigne la plage des Roches Noires, explique Roland Troadec. À l'époque de la conception du port, le laboratoire de géologie de l'université de La Réunion avait émis des réserves quant à la digue, sans effet.

Ainsi, digue et habitat condamnent la plage à disparaître. La seule solution serait la destruction des obstacles à la houle, mais c'est impossible, la loi Littoral ayant été aménagée spécialement pour les DOM, où de nombreuses parcelles de bord de mer ont été vendues par l'État. Si les fameuses paillotes ont été détruites, c'est qu'elles étaient sur le domaine public maritime, héritier des 50 pas du Roi. Cette bande de terre constituait une réserve domaniale pour la défense au temps de la Compagnie des Indes. Le décret du 30 juin 1955 fit que la quasi-totalité des parcelles de la zone des 50 pas furent déclassées pour pouvoir être vendues. Entre 1956 et 1976, le déclin du chemin de fer accéléra la vente des parcelles, qui échappent désormais au DPM.



Le réchauffement climatique accélère l'érosion, par la montée des eaux, mais pas autant que les maisons individuelles de bord de mer. "Pendant longtemps, l'élévation du niveau de la mer s'établissait à 1mm par an, depuis une quinzaine d'années il est de 3 mm, depuis 1900, le niveau océanique a augmenté de 15cm", affirme Roland Troadec. Les prévisions du GIEC prévoient, dans le scénario le plus "optimiste", une montée des mers de 50 cm à l'horizon 2100, estimation reprise par l'Etat dans l'établissement du nouveau plan de prévention des risques de l'île. Tout le littoral urbanisé est ainsi classé en rouge, à l'exception de la Saline les Bains et l'Hermitage, sous prétexte que la barrière de corail ferait office de tampon en cas de submersion marine, rendant ainsi possible la construction de nouveaux bâtiments.



Bérénice Alaterre Lu 1703 fois