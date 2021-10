La grande Une Les Réunionnais veulent plus de créole à l'école

Lofis la lang kréol La Rényon (Lofis) a fait réaliser des enquêtes sur la langue créole à la Réunion et compare les résultats de cette année à ceux des études de la fin des années 2000. Le créole est de plus en plus reconnu comme une créole et un appel est lancé pour une plus grande intégration dans l'enseignement. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 12:09

Une étude a été menée sur les usages et les attitudes des Réunionnais en ce qui concerne la langue créole à La Réunion par Sagis à la demande de Lofis la Lang Kréol La Rényon. Les résultats ont été présentés par Axel Gauvin ce vendredi 22 octobre. Il a notamment affirmé : "Les résultats lé tré positif en terme de reconnaissance de l'importance de la langue, la culture, l'histoire de La Réunion dans l'enseignement".



L'histoire créole, clé de la réussite des élèves



Il explique pourquoi ce sujet est primordial à La Réunion : "C'est un problème ! Koman nou peut amène des gens à la réussite, si zot i considère que zot lang et zot kiltir n'a poin la place dan l'enseignement ?"



Axel Gauvin de Lofis la Lang Kréol La Rényon rappelle aussi que beaucoup d'enfants parlent créole chez eux : "Il faut tenir compte du 'déjà-là'. Pou un bon pé, i koz déjà créole. Pou un bon pé, c'est zot lang maternelle ! Koman ou pé avoir un enseignement qui tient pas compte de cette lang maternelle, cet kiltir ?"



Il appelle les élus et les autorités à consulter les Réunionnais pour réfléchir à l'intégration du créole, sa langue et son histoire, dans les cours.









Les révélations de l'étude



En un peu plus d’une dizaine d’années, une bascule générationnelle vers le bilinguisme est observée selon Lofis La Lang Kréol La Rényon.



Depuis plus de 20 ans, l’adhésion à l’idée que le créole a sa place à l’école est en forte progression : 81% se déclarent « Pour » le créole à l’école (61% en 2009), 44% « totalement pour » (29% en 2009).



Dans l'étude Sagis, sur l’utilisation du créole pour aider les enfants en difficultés à mieux apprendre le français, c’est la maternelle et le primaire qui sont jugés les stades d’enseignement les plus pertinents (plus de 85% des personnes interrogées s’y disent favorables, autour de 50% "très favorables").



81% des personnes interrogées se disent également favorables à l’usage du créole pour mieux apprendre d’autres matières que le français (+12 points vs 2007), 44% y sont "très favorables" (+16 points).



Pour ce qui concerne des cours de créole à l’école primaire, 77% déclarent qu’il y inscriraient certainement ou probablement leur(s) enfant(s) (+15 points), 48% "certainement" (+20 points). Pour ce qui concerne des classes bilingues à l’école primaire, 76% déclarent qu’il y inscriraient certainement ou probablement leur(s) enfant(s) (+10 points), 49% "certainement" (+20 points).



Le contexte de l'étude



Lofis la lang kréol La Rényon (Lofis) a fait réaliser deux enquêtes sur la langue créole à la Réunion, en 2007 et 2008-2009. Lofis a souhaité actualiser certaines des données recueillies alors, sur la base des questionnaires que Lofis avait conçus pour ces enquêtes.



NB : quand c’est possible (quand les questions posées sont identiques), les résultats sont comparés à ceux des études réalisées pour le compte de Lofis en 2007 et 2009.



L’introduction de l’entretien a été faite en français, les enquêteurs ont disposé d’une version bilingue du questionnaire. La langue de l’entretien a été choisie par la personne interrogée. La traduction en créole a été assurée par Lofis, pour que l’homogénéité du travail des enquêteurs et donc des conditions de recueil d’information soit assurée.



La lecture au Global des résultats se fait avec une marge d’incertitude de 4,5 % (à 95 % de probabilité).



503 personnes ont été interrogées du 25 mars au 13 avril 2021, avec une durée moyenne d’interview de l’ordre de 35 minutes.