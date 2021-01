A la Une . Les Réunionnais touchés par la pauvreté sont surendettés de 35 millions d'euros

Publié le Jeudi 7 Janvier 2021

5 nouvelles structures labellisées : Point conseil Budget à La Réunion



La Réunion est l'une des régions les plus touchées par la précarité. La labellisation par l'Etat de points conseil budget (PCB) figure parmi les mesures phares de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ces points conseil sont des structures d'accueil inconditionnelles destinées à accompagner toute personne rencontrant des difficultés budgétaires. Ils ont pour but de prévenir le surendettement et de favoriser l'éducation budgétaire.



Des points conseil budget ouverts à tous



Ce sont des lieux ouverts à tous : jeunes, salariés, retraités, familles, personnes isolées, etc. Des professionnels y proposent un accompagnement gratuit et personnalisé dans la gestion d'un budget.



Répondant à une charte nationale gage de qualité et de l'indépendance de leurs conseils, les professionnels au sein des PCB ont pour mission :

· d'aider les personnes en situation financière difficile par un accompagnement de proximité ;

· d'analyser les dossiers dits « complexes » et contacter les créanciers pour proposer des solutions, avec l'accord des personnes.



Les professionnels présents sont aussi en mesure d'apporter un appui aux démarches relatives à la procédure de surendettement.



Les points conseil budget à La Réunion



A La Réunion, le premier PCB a été inauguré le 18 mars 2019 en présence de Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé. Il s'agissait du premier PCB labellisé sur le territoire français. Porté par la CAF, il est situé au cœur du quartier prioritaire de la politique de la ville du Chaudron, sur la commune de Saint-Denis.



Aujourd'hui encore, il fait toujours figure de PCB pilote à l'échelle de l'île. En 2019, un deuxième PCB avait également été labellisé, celui de Saint-Louis, porté par la CCAS.



Pour l'année 2020 :

· Près de 300 personnes ont été accueillies par le PCB, soit par téléphone, soit en présentiel.

· 30 situations mensuelles ont été prises en charge.

· Environ 1100 dossiers de surendettement ont été déposés, soit 53 % des dossiers de surendettement traités dans les DOM.

· La moitié des débiteurs sont des femmes et au chômage ou sans profession

· 58 % des ménages n'ont aucune capacité de remboursement.

· L'endettement global déclaré s'élève à 35 M€.



Un nouveau réseau de 5 structures



En 2020, l'Etat a lancé un nouvel appel à manifestation d'intérêt ; ce sont maintenant 5 structures qui sont labellisées avec 3 structures supplémentaires portées respectivement par la Croix Rouge Française, ESF Réunion et l'AREP.



Ces nouveaux points conseil budget vont permettre d'assurer une couverture territoriale de proximité équilibrée.



La sécurisation financière et la stabilisation du réseau de 5 structures sont assurées par le soutien de l'Etat qui apporte un financement forfaitaire pluriannuel de 15 000€.



Ce financement sera complété, avec le concours de la Caf, pour permettre le recrutement d'un conseiller en économie sociale et familiale dans chaque PCB.



En complément et soutien, l'IEDOM accompagnera également les structures avec la mise en place d'un plan de formation.



Un premier comité de pilotage sera prochainement organisé pour rassembler les partenaires clés de l'accompagnement budgétaire sur le territoire.



Des réunions de présentations du dispositif auprès des partenaires (CCAS, CGSS, Missions locales, Centres sociaux ...) sont également prévues.